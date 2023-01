České Budějovice budou hostit domácí šampionát badmintonistů

Na vrcholný turnaj se probojovalo šestnáct nejlepších ve dvouhře mužů a žen. Hrát se budou také čtyřhry a smíšené čtyřhry, na které se někteří badmintonisté specializují.

V českobudějovické sportovní hale se bude od čtvrtečního odpoledne chystat pět kurtů i zázemí pro sportovce. Samotné zápasy začnou v pátek v 11 hodin, kdy se rozehrají všechny disciplíny až do čtvrtfinále. Boje nejlepších osmi v jednotlivých kategoriích začnou v sobotu ráno. Druhý den programu nabízí i exhibici parabadmintonu, vyhlášení ankety Badmintonista roku 2022 či odpolední semifinále. Neděle pak bude patřit finálovým bojům.

„Poslední dny jsou a budou trochu bláznivé. Přípravy vrcholí, koordinujeme jednotlivé akce a hodně lidí, aby se vše zvládlo a na nic jsme nezapomněli. Ale věřím, že se nám všechno povede,“ vzkázal hlavní organizátor Radomír Liebl.

Na turnaj se hráči a hráčky dostali buď ze žebříčku, nebo díky kvalifikacím v jednotlivých oblastech České republiky. Pokud se na poslední chvíli někdo nezraní, měla by na jih Čech dorazit prakticky kompletní česká špička.

Česká badmintonistka Tereza Švábíková se připravuje na podání.

Favority Louda a Švábíková

Hlavním favoritem mužského singlu bude Jan Louda, který titul obhajuje. Třiadvacetiletý badmintonista se za posledních dvanáct měsíců posunul ve světovém žebříčku o osmdesát míst až na 57. příčku. „Jsem maximálně spokojený. Mám dobrou výchozí pozici pro olympijskou kvalifikaci. Hry v Paříži jsou můj jasný cíl,“ uvedl Louda.

V ženách je největší aspirantkou na titul Tereza Švábíková. Napříč kategoriemi nejsou bez šance ani domácí hráči. Ti sice nebudou mít výhodu domácího prostředí, protože ve sportovní hale badminton běžně nehrají a ani si v ní před turnajem nemohou zatrénovat, ale získají motivaci navíc a ubude jim náročné cestování.

Chystají i mistrovství žáků

„Budějovický Honza Janoštík může dosáhnout na medaili, stejně jako deblový pár Janáček–Švejda. Šancí na cenný kov mají Jihočeši určitě hned několik,“ odhadl Liebl.

Na úspěch pomýšlejí i budějovický Daniel Dvořák či zástupci klubu v Českém Krumlově. Ze šampionátu se bude vysílat stream na internetu. Slosovatelné vstupenky přímo do haly budou stát sto korun na den pro dospělého, děti do 15 let se mohou jít podívat zdarma.

V Budějovicích se o víkendu potkají současné badmintonové naděje s těmi budoucími. V tělocvičně na Sokolském ostrově se bude zároveň hrát mistrovství světa nejmladších žáků do jedenácti let. I tam bude pět kurtů, šampionát se odehraje za sobotu a neděli.