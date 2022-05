Z menších hal do větší. Badmintonové MČR vyhlíží historickou šanci

„Letos jsme se trochu rozšoupli a rozhodli se pořádat mistrovství republiky ve větším komplexu. Poprvé jsme se dostali z komerčních center a základních škol do míst, kde se před půl rokem konal Billie Jean King Cup a další velké akce,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci ředitel turnaje Michal Hubáček.

Český badmintonový svaz se o pořádání domácího turnaje pokoušel v zázemí O2 Universum již od roku 2019, termíny akce se ale několikrát kvůli pandemii koronaviru posouvaly. Oproti minulým letům jde o velkou změnu v pojetí šampionátu.

„Je to zásadní věc. Ať už od vstupu, který býval za padesát korun, nebo po veškeré zázemí, kdy jste si museli zařizovat vše sami. Haly na to navíc nejsou uzpůsobené povrchem, ve většině míst máte nakreslené čáry na basketbal, fotbal, florbal nebo tenis. I když to překryjete koberci, je to pořád tělocvična. Teď jsme ale v prostorech, kde je beton a celková vizáž haly bude úplně jiná, než na co jsme byli zvyklí,“ uvedl Hubáček.

Rozdíl je i ve výšce a velikosti haly. Celkový prostor ovlivní hru samotných aktérů. „Tady se bavíme kolem patnácti, šestnácti metrů do výšky. To je skoro dvojnásobek oproti minulému roku. Hráči se s tím budou muset srovnat,“ doplnil Hubáček. Další zásadní rozdíly budou v organizaci, doprovodném servisu, aparatuře, či světlech.

K hvězdám patří vedle Loudy, který obhajuje titul v singlu, Adam Mendrek, jenž bude s Ondřejem Králem obhajovat titul ve čtyřhře. Mezi ženami je úřadující šampionkou dvouhry Tereza Švábíková, ve čtyřhře jsou jimi Kateřina Zuzáková s Lucií Krpatovou.

„Za mě je to obrovský krok kupředu. Hrál jsem na turnaji v Koreji a čekají nás další zápasy světového okruhu, které se konají právě v těchto halách. Jsem nesmírně rád, že jsme něco takového přivedli i sem do Česka. Pevně věřím, že to bude i odrazový můstek, že se tu bude jednou konat třeba mistrovství Evropy nebo světa,“ přál si Mendrek.

Lístky jsou poprvé v historii k dostání v síti Ticketmaster. Dosud se nikdy vstupenky na badminton předem nebo online neprodávaly. Denní vstupné přijde na 300 korun, o víkendu 400 a na všechny dny pak 850 korun. V průběhu akce budou na místě lístky o 10 procent dražší.

Jan Louda v semifinálovém utkání Czech Badminton Open proti indickému hráči Sirilu Wermovi.

„Tím, že dosavadní průměrné vstupné bylo padesát korun, to byl pro badmintonovou veřejnost velký šok. Na druhou stranu to ale badminton celkově potřeboval. Pokud se budeme pohybovat kolem padesáti korun za vstup, nemůžeme ten sport nikdy zvednout,“ uvedl Hubáček a cílí proto také na širokou veřejnost.

„Snad dokážeme, že badminton má na to dostat se mezi velké sporty. Prodej vstupenek běží, několik set vstupenek je prodaných, ale věřím, že se ještě jednou tolik prodá. Když pokoříme hranici za tři dny 1200, 1300 vstupenek, budu nadmíru spokojen,“ dodal Hubáček.

Mistrovství republiky v badmintonu v O2 Universum začne v pátek v 11:00. V sobotu se uskuteční čtvrtfinále a semifinále. Turnaj vyvrcholí finálovými duely v neděli.