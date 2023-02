Badmintonista Král je poprvé českým králem, uspěl na šampionátu v Budějovicích

„Musím přiznat, že jsem byl celkem nervózní. Konečně jsem se dočkal, jsem rád, že to klaplo,“ řekl Jiří Král, který turnajem prošel bez ztráty setu. „Ale určitě to nebyl hladký turnaj, jednalo se opravdu o těžké zápasy, i když skóre bylo až na finále poměrně pohlídané.“

Královi patří ve světovém žebříčku 181. příčka, je druhý nejlepší z Čechů po dalším Plzeňanu Loudovi. Ten je pětapadesátý.

„Mrzí mě, že Honza na mistrovství nemohl startovat. Rád bych si to s ním rozdal přímo na kurtu. Každý den spolu trénujeme, teď to nešlo. Už aby mohl zase hrát,“ přál si Král a nastínil, jaký mají s Loudou vztah. „Jsme kamarádi i rivalové. Na kurtu se donutíme k maximálnímu nasazení. Honza mě motivuje. Co nejdříve se mu chci přiblížit, a pak se dostat před něj,“ prohlásil odhodlaně.

Zároveň ví, že výsledky březnových turnajů výrazně ovlivní průběh celé sezony. Král má jasný cíl, tím je srpnový světový šampionát v Kodani. K letence do hlavního města Dánska mu ale stále pár bodů chybí. „Potřebuji na turnajích v Portugalsku a Polsku uhrát nějaká čtvrtfinále, ještě lépe medailová umístění. Věřím, že to zvládnu,“ plánoval. Každopádně tam pojede jako úřadující český mistr.