Čeští badmintonisté před vrcholem. Kvalifikační body získali i v Íránu

První únorovou neděli vyhráli české mistrovství republiky v Plzni. Dojeli na letiště. Sedli na letadlo. Přes noc letěli. V pondělí v půl šesté ráno přistáli v Íránu a večer už hráli první zápas turnaje. Toho, který byl pro ně v kvalifikačním cyklu jako jeden z nejlepších a odkud si do žebříčku připsali velký počet bodů.

To je jen jedna z příhod českokrumlovských badmintonistů Jaromíra Janáčka a Tomáše Švejdy v cestě za cílem, který si před více než rokem vytyčili. Chtěli si zajistit účast na Evropských hrách v Minsku, které se konají ve druhé polovině června, a pak také na srpnovém mistrovství světa ve švýcarské Basileji.

Jednomu je 24 let, studuje Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a badminton hraje už od sedmi let. Druhému je teprve 17, studuje gymnázium a sportu s okřídleným míčkem se věnuje teprve sedmým rokem.

„Evropské hry jsou taková malá olympiáda. Na tu velkou reálně pomýšlet nemůžeme. Už jenom účast na nich a následně na mistrovství světa jsou asi nejvíc, čeho jsme mohli jako deblisté dosáhnout,“ říká starší z badmintonové dvojice Jaromír Janáček.

V minulosti spolu občas hrávali. V českokrumlovském klubu totiž platilo, že každý hraje všechno. Singly, čtyřhry i mixy, ve kterých nastupují muži společně se ženami. Na turnajích i v extraligové soutěži.

Ovšem aby se specializovali na čtyřhru mužů, to ne. Oba hráči se před více než rokem dali dohromady vlastně tak nějak z nouze.

„V Českém Krumlově nám odešlo několik lidí z tréninkové skupiny do větších měst na vysoké školy. Zbyli vlastně tihle dva, tak jsme řešili, jak fungovat, protože trénovat bez reálného cíle nemá moc smysl. Vymysleli jsme tuhle hračku, což byla snaha kvalifikovat se na Evropské hry a mistrovství světa, které se koná ve stejném kvalifikačním cyklu,“ vysvětluje trenér zmíněné dvojice Radek Votava, který už na předchozích Evropských hrách vedl jiného krumlovského hráče Pavla Floriána, takže zkušenosti s nimi už má. A tak začala pouť, na jejímž konci bylo květnové potvrzení nominace na vrcholné akce.

Oba badmintonisté absolvovali 22 turnajů, na kterých sbírali body do žebříčku. V tom světovém se mezi zhruba 1 500 páry pohybují kolem osmdesátého místa. „Vybírali jsme si turnaje různých úrovní. Hlavně tedy v Evropě, ale letěli jsme třeba i do Íránu,“ přidává Tomáš Švejda s tím, že v badmintonovém světě to funguje tak, že různé turnaje se řadí do několika výkonnostních skupin.

„Na některých nižších máte třeba větší šanci vyhrát, ale na těch nejvyšších vám stačí uhrát čtvrtfinále a máte vyšší bodový zisk,“ přibližuje Janáček. „A my se to museli pokusit nakombinovat tak, abychom měli možnost získat co možná největší bodový zisk,“ dodává.

A proto třeba za největší z turnajů v Íránu a Rusku měli větší bodový zisk než za menší turnaje v Litvě nebo Bulharsku, které dokázali ovládnout. „Snažíme se vybírat zápasy, kde můžeme hrát s dobrými soupeři, ale i turnaje, kde můžeme vyhrávat, aby to bylo rovnocenné,“ upřesňuje Švejda.

„Dvakrát byli kluci první, dvakrát třetí a několikrát uhráli třeba čtvrtfinále,“ vyjmenovává jejich úspěchy z aktuálních mezinárodních turnajů i Radek Votava.

O Jaromíru Janáčkovi a Tomáši Švejdovi se vlastně dá říct, že jsou amatérští sportovci, kteří se svému sportu věnují na profesionální úrovni. Kromě velkého ježdění po turnajích, které nejsou zrovna poznávacím zájezdem, ještě několikrát denně trénují. Tedy když zrovna nejsou na cestách.

Zkoušky uzpůsobují tréninkům

„Třeba minulý týden měli sedmnáct tréninků. Kratších i delších,“ vypočítával v minulém týdnu trenér Radek Votava.

Oba hráči pak tréninkové dávky přizpůsobují škole. „Mám tam individuální studijní plán,“ přikyvuje Tomáš Švejda. A doplňuje ho i Jaromír Janáček: „Bez toho by to vůbec nešlo.“

Zatímco většinou to mají tak, že trénují před školou a pak i po škole, v minulém týdnu museli absolvovat také dva tréninky odpoledne, protože dopoledne byly na zkouškách, aby pak v tomto týdnu mohli letět na turnaj do Madridu.

Zkušeností z velkých turnajů už mají docela dost. Hlavně tedy těch juniorských, kde oba startovali na světových i evropských šampionátech. Když si spolu poprvé před třemi roky zahráli debl, asi neplánovali, že to bude v budoucnu jejich hlavní odvětví.

A teď vyhlíží dosud svůj největší úspěch v badmintonu, kterým by byl postup ze základní skupiny na Evropských hrách.

„Je to cíl, který je těžký, ale není nereálný,“ říká trenér Radek Votava. „Ve skupině na hrách máme špičkový ruský pár a pak další dva, se kterými se určitě můžeme měřit,“ dodává Tomáš Švejda.

V dalším týdnu už jejich snaha vyvrcholí. V Bělorusku totiž začne badmintonový turnaj 24. června.