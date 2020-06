Badmintonisté se ukázali po pauze. A Čechy zválcovaly Moravu

„Akce ukázala, že má životaschopnost. Věřím, že jsme u nás neviděli nejlepší naše badmintonisty naposledy,“ uvedl pořadatel jihočeské odvety, trenér českého týmu a předseda krumlovského klubu Radek Votava.

Šlo o první zápasy po pandemii. Měl turnaj svou kvalitu, i když šlo trochu o exhibiční pojetí?

Ano. Z pohledu kvality to znát samozřejmě bylo, ale i tak se hrál poměrně dobrý badminton. Ze sportovního pohledu to bylo jednoznačné. První den Češi vyhráli 5:2 a druhý 7:0.

Výsledky jsou to jednoznačné.

Ale zápasy byly často vyrovnané. Víc kvality bylo vidět druhý den, kdy už jsme byli rozehranější a více jsme si to užili. Na hráčích byla vidět i větší herní jistota.

Akce tedy splnila účel ve všech směrech?

Bylo to povedené. Už v Brně to bylo fajn. Těšili jsme se, že konečně můžeme soutěžit.

Kde vznikla myšlenka?

U svazu. My dostali nabídku na pořadatelství díky tomu, že máme dobré jméno a umíme akce dělat kvalitně. Poděkování patří všem lidem, kteří na akci pomáhali. Máme tu velmi schopný tým, který připravil pro diváky v rámci možností veškerý komfort. Všichni jsme uvítali, když přišla nabídka, že bychom si mohli takto proti sobě zahrát.

Myslíte, že se z toho může stát tradice?

Pevně věřím, že ano. Hodně jsme se těšili a připravovali na to. Hned po akci v Brně jsme jeli domů a v noci prali trička a připravovali halu. Ráno jsme už byli znovu nastoupení, protože se točila reprezentační videa. Bylo to hodně náročné, ale do budoucna to má šanci. Máme jen pozitivní ohlasy. Celkem haly navštívilo za dva dny kolem 600 diváků a hráči jim ukázali kvalitu a místy i krásné exhibiční výměny. Když ale přišla koncovka setů, tak ze sebe každý aktér dostal to nejlepší.

Koncovky si diváci mohli užít díky upraveným pravidlům, která nově budou platit pro extraligu. Tedy sety jen do 11 bodů. Ujalo se to?

Pravidla platí pouze pro extraligu, jinak platí stávající pravidla do 21 bodů. Bylo vidět, že hráči to mají jako zpestření. Vědí, že když se jim něco nepovede, tak mají za pár minut restart. Na druhou stranu zase nemají čas dohánět větší ztrátu. Takže když se udělají dvě tři chyby, tak jste potrestaný setem. Za mě je to dobře. Kluci si to musí uvědomit a v tréninku na to myslet, že je potřeba hrát pořád naplno. Když je hráč bezchybný a má i vítězné balony, pak v tomto systému má obrovskou výhodu.

Atraktivnější to je i pro diváka. Souhlasíte?

Jo, jo. Diváci vidí koncovku každou chvíli a to je samozřejmě baví. I v předposledním utkání u nás to bylo vidět. Petr Koukal s Ondrou Králem hráli pět setů a ten pátý skončil 15:14. Větší drama být nemohlo a hala si to užívala.

Co vám jako trenérovi zápasy ukázaly? V jakém stavu jsou hráči?

Myslím si, že skoro nikdo z hráčů během pauzy netrénoval badminton. Buď léčili zranění, nebo makali na kondičce. Někteří si přebudovali kompletně plán a dva a půl měsíce si jeli kondici. Zhubli a hlavně zesílili. Někteří pracovali na věcech, na které nemají normálně čas. Badminton byl v tomto období sporadický. Když to vezmu u nás u dvojice Janáček–Švejda, tak jsme měli jen pár badmintonových sparingů. Jinak jsme trénovali jiné věci. A teď na turnaji to bylo znát.

Janáček se Švejdou ztratili v Brně jeden set, doma pak dominovali.

V Brně to byla rozehrávka. Čtyřhra je specifická pojetím i tréninkem. Bohužel u nás nemáme optimální sparing. První byl až včera. Koukal s Mendrekem je v jednom setu zaskočili svou hrou hodně do výšky. V odvetě to bylo jiné, protože kluci nastoupili s jinou taktikou. Po druhém setu sám Koukal prohodil, že si ještě nezasmečoval. Kluci zahráli dobře a soupeři vůbec nedali šanci.

Akci výrazně pomohla i účast trojnásobného olympionika Petra Koukala, že?

Bylo to hodně znát. S diváky se fotil a jeho přítomnost pomohla. Původně měl jen koučovat, ale nakonec hrál čtyřhru i dvouhru a jsem za to rád, protože to bylo atraktivní.

V Krumlově jste v rámci doprovodného programu zařadili i parabadmintonový zápas. Jaký byl?

Hráli Zbyněk Sýkora a česká jednička Lukáš Šembera. Zápas vyhrál Šembera 3:1 a lidé hodně zírali, co tihle kluci na vozíku dokážou předvést. Měli dlouhé výměny. Byli zpocení a zadýchaní. Nic nevypustili. Byla to paráda a krásný zápas.

Kdy vám po pandemii začne nová sezona extraligy? Změnilo se něco kvůli předčasnému ukončení soutěží?

Extraliga skončila po základní části s tím, že v této sezoně nikdo nepostupuje a nikdo nesestupuje. Udrželi jsme se a nový ročník začne na přelomu října a listopadu.

Takže máte hodně času na přípravu. Co vás čeká?

Teď budeme ještě trénovat převážně kondičku, ale více v zapojení na hřišti a s míčkem. Budeme sledovat situaci ve světě, jestli otevřou mezinárodní turnaje, na které myslí Janáček se Švejdou. Tam je jejich hlavní pole. Věříme, že sezona bude v rámci možností přístupná a budeme jezdit do zahraničí.