Badmintonisté Mendrek a Král dosáhli ve čtyřhře ve Finsku životního úspěchu

„Dnešní zápas byl za odměnu. Těší nás, že jsme takovému páru dokázali vzít set. Na druhou stranu musíme uznat, že když Ahsan a Setiawan chtěli, tak nás do hry nepustili,“ řekl Mendrek webu badmintonového svazu.

„Bylo pro nás velmi těžké dostat se přes úvodní tři míče výměny. Dlouho jsme nehráli proti páru, který by byl v tomto tak dobrý. Bylo vidět, že když v druhém setu povolili, a my dokázali rozběhat Setiawana v zadní části kurtu, tak se nám dařilo nacházet volná místa a skórovat,“ řekl.

Česká dvojice získala na turnaji kategorie Super 500 cenné body v boji o účast na olympijských hrách. Díky odhlášení některých soupeřů nemuseli Mendrek s Králem do kvalifikace a nastoupili rovnou do hlavní soutěže. V prvním kole zdolali německý pár Bjarne Geiss, Jan Colin Völker 18:21, 21:18 a 21:15. „Je to naše první vítězství na okruhu World Tour. Porazili jsme druhý nejlepší německý pár, se kterým jsem před rokem prohráli ve dvou setech,“ radoval se Mendrek.

V boji o postup do čtvrtfinále zdolali s Králem americkou dvojici Vinson Chiu, Joshua Yuan 21:17 a 21:18. „Podle nás je to jeden z nejlepších výsledků v historii českého badmintonu. Čtvrtfinále na Super 500 je něco neskutečného,“ řekl Mendrek.