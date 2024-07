Prague Black Panthers jsou mistry rakouské ligy. Český tým šokoval favorita

Pražský tým v české nejvyšší lize dominoval a k vidění byly finálové Czech Bowly, ve kterých Black Panthers vyhrávali o více než 30 bodů. Proto se rozhodli zkusit výzvu v podobě jedné z nejprestižnějších lig v Evropě, v rakouské AFL. V silné konkurenci se Black Panthers dlouho nedokázali probojovat až do finále. Blízko byli v roce 2015, kdy v semifinále podlehli Swarco Raiders Tirol 46:48.

V posledních dvou sezonách narazili v semifinále na Vienna Vikings, prokletí semifinálových zápasů se Black Panthers podařilo prolomit letos, když zvítězili nad Graz Giants 27:20. Do finále proti Vikings nastupoval pražský tým v roli velkého outsidera. Vídeň ovládla základní část s bilancí 9-1, zatímco Black Panthers se do vyřazovací části sezony dostali s bilancí 5 výher a 5 porážek.

Začátek z říše snů

Black Panthers se podařil vstup do finále a obrana na hřišti dominovala. Nejužitečnější hráč ligy quarterback Vikings Nico Hrouda v prvním poločase hned čtyři své passy poslal pouze do rukou hráčů Black Panthers. Zisk míčů dokázal pražský tým využít ve skórování tří touchdownů. Quarterback českého týmu Drequan Marcus Harris skóroval tři touchdowny po zemi a výstavní byl především jeho druhý touchdown, při kterém na krátký třetí pokus ošálil obranu Vikings. Ta se domnívala, že Harris si pro první down bude prorážet cestu středem, ale po převzetí míče Harris oběhl svou ofensive line a sprintoval do endzóny pro více než 70 yardů.

Po snovém prvním poločase vedli Black Panthers 20:0. Ve druhém poločase favorizovaní Vikings rozjeli stíhací jízdu a hráči Vikings měli v útoku i v obraně viditelně více sil. Útok Vikings se tak rázem byl schopen posouvat po hřišti a obrana již Black Panthers k ničemu dalšímu nepustila.

Ještě před koncem třetí čtvrtiny snížili Vikings na 7:20 po touchdownu Floriana Wegana. Také svůj další útočný drive zakončili Vikings touchdownem, když na rozdíl jediného skóru snížil sedm minut před koncem zápasu Kevin Wojta.

Momentum zápasu se začalo přelévat na stranu Vikings, což podtrhl interception Harrise, který svým passem našel pouze vídeňského obránce. Vikings tak začínali svůj poslední útočný drive na vlastní polovině a do konce zápasu zbývaly čtyři minuty. Případný touchdown a úspěšné potvrzení za bod by otočilo skóre ve prospěch Vikings a obrana Black Panthers tak měla před sebou jasný úkol nepustit soupeře do endzóny.

Vrchol kariéry

Navzdory několika faulům, které Vikings brzdily, se útok Vídně posouval směrem k endzóně soupeře. Vikings se s míčem dostali na pouhé dva yardy od endzóny, kdy do konce zápasu zbývalo deset vteřin. Útok již neměl k dispozici timeout, ale i přes to se rozhodl k riskantnímu kroku a pro potenciální vítězný touchdown zvolil běhovou akci. Hroudu s míčem dokázala obrana Black Panthers zastavit a přišel vytoužený konec.

„Už jsem si představoval ty scénáře, že ta Vídeň zase o bod vyhraje. S klukama jsme tam nechali všechno, šli jsme na krev. Přiznám se, že já už nemohl pořádně ani dýchat, ale nechali jsme tam úplně všechno a tohle už nám nikdo nevezme. Jsme mistři,“ radoval se po zápase obránce Filip Ondrášek.

Black Panthers tak v infarktové koncovce uhájili vedení a poprvé v historii zvedli nad hlavu trofej pro vítěze rakouské ligy. „Je to určitě vrchol našich kariér, ale nekončíme a příští rok to musíme obhájit,“ vyhlásil Ondrášek.