POHLED: Sport jako zrcadlo světa. Přicházejí časy velké adaptace

Tiley je ředitelem Australian Open, s velkou pravděpodobností jediného grandslamu, který se v roce 2020 stačil uskutečnit. A hledí na rok příští.

„Vzhledem k množství nejistoty je potřeba plánovat co nejvíce,“ uvedl. „Co když budou hráči po příletu do Austrálie muset povinně do karantény? Co když budeme muset hrát bez diváků? A to jsou jen dva z mnoha scénářů, jež musíme zkoumat. Prostředí se může výrazně změnit.“

Osobní kontakt do jisté míry nenahradíte nikdy, přesto si lze představit, že kongres neurovědců či důležitou rozhodovací schůzku manažerů lze vyřešit videokonferencí. U tenisu - a všech dalších odvětví sportu - je fyzická přítomnost na daném místě logicky nezbytná.

„Vše bude záviset na globálním cestování a to se podle mě vrátí až jako poslední,“ řekl Tiley pro australské listy The Age a Sydney Morning Herald. „Takže soudím, že sporty zaměřené na domácí trhy mají silnou pozici, ale ty globálně rozkročené budou čelit výzvám.“

A pod výrazem výzva se - jen si to přiznejme - obvykle skrývá problém, či rovnou velký průšvih.

Národní fotbalové ligy? Proč ne, až se vše uklidní a cizinci se zase vrátí. Evropské poháry? Dejme tomu, pokud se kontinent zkonsoliduje. Ale tenisové putování z Oceánie do Evropy, pak do Ameriky, Asie a zpět? Na to už bude potřeba sjednocení pravidel pro celou planetu.

Což je, reálně viděno, skoro protimluv, vždyť i ve „starých dobrých časech“, které přitom vládly ještě před několika týdny, si přece jednotlivé země samy určovaly vstupní podmínky, lišící se dle míry opatrnosti, historických zkušeností či třeba odlehlosti (Australané si dlouhodobě hlídají, aby k nim nemířila cizorodá flóra ani fauna).

Vlastně je čím dál složitější si představit, že by hry v Tokiu měly příští léto proběhnout tak jako předchozí olympiády, nebude-li včas vynalezena vakcína. Sport odráží společnost až příliš věrně, globalizoval se k nevídanému úspěchu.

A proto ho nyní - tak jako celou globální společnost - čekají změny. Po časech hojnosti přichází období velké adaptace. Tileym kladené otázky budou její součástí.