Atleti s Downovým syndromem odletěli do Austrálie, mávala jim i Aňa Geislerová

Jan Čáp
  19:31
Na mistrovství světa do australského Brisbane vycestoval tým sedmi českých atletů s Downovým syndromem. Na pražské letiště Václava Havla přišla skupinu vyprovodit herečka Aňa Geislerová, která ve filmu Karavan (2025) hraje matku jednoho ze sportovců.
Sportovce s Downovým syndromem, kteří se zúčastní mistrovství světa v Brisbane,...

Sportovce s Downovým syndromem, kteří se zúčastní mistrovství světa v Brisbane, vyprovodila na letiště herečka Aňa Geislerová. | foto: Jan Čáp, Téma

Sportovce s Downovým syndromem, kteří se zúčastní mistrovství světa v Brisbane,...
Sportovce s Downovým syndromem, kteří se zúčastní mistrovství světa v Brisbane,...
Sportovce s Downovým syndromem, kteří se zúčastní mistrovství světa v Brisbane,...
Sportovce s Downovým syndromem, kteří se zúčastní mistrovství světa v Brisbane,...
6 fotografií

„Nejenom svému filmovému synovi Davidu Vodstrčilovi budu držet palce a doufám, že přivezete i nějaké medaile,“ popřála týmu na cestu k protinožcům patronka ČeFeS Down (Česká federace sportovců s Downovým syndromem).

Kromě Vodstrčila z PSK Praha jsou mezi reprezentanty i Michala Petříková nebo Veronika Nášelová z Atletiky Holešov, což jsou držitelky několika evropských titulů.

Sportovce s Downovým syndromem, kteří se zúčastní mistrovství světa v Brisbane, vyprovodila na letiště herečka Aňa Geislerová.

Přestože se čeští atleti s DS pravidelně účastní mezinárodních soutěží, na mistrovství světa poprvé poměří síly s exotickou konkurencí závodníků z Tichomoří, Asie i Jižní Ameriky.

Virtus World Athletic Championship pořádá Mezinárodní sportovní federace Virtus pro atlety s mentálním postižením, kteří každoročně soutěží v několika kategoriích a desítkách disciplín. Prestižního šampionátu se účastní na 300 sportovců z 30 zemí a proběhne v týdnu od 8. do 15. října v australském Brisbane, kde se bude konat i XXXV. ročník letních olympijských her v roce 2032.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Česká Lípa vs. LiberecFlorbal - 4. kolo - 6. 10. 2025:Česká Lípa vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • 1.12
  • 9.50
  • 14.00
Kosťuková vs. MuchováTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Kosťuková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
7. 10. 06:30
  • 2.03
  • -
  • 1.78
Nosková vs. PutincevováTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Nosková vs. Putincevová //www.idnes.cz/sport
7. 10. 08:30
  • 1.59
  • -
  • 2.34
Hodzicová vs. BejlekTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Hodzicová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
7. 10. 12:00
  • 8.86
  • -
  • 1.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Israel-Premier Tech mění po protestech název. Tým ustoupil tlaku sponzorů

Cyklistická stáj Israel-Premier Tech, proti jejíž účasti v pelotonu protestovali na závodech propalestinští aktivisté, se od nové sezony přejmenuje. Tým, v němž působí český jezdec Jan Hirt a...

6. října 2025  19:08

V krizi jako kdysi. Sparta se povědomě trápí, fanouškům dochází trpělivost

Křeč, deka, útlum. Sám asistent trenéra Otakar Vejvoda po domácí porážce s Hradcem pronesl: „Můžete si to označit, jak chcete.“ Jednoduše napsáno, hokejová Sparta je v krizi. Po dvanácti kolech je...

6. října 2025

Ženu chtěl vzít do strip baru, v blízkosti hvězd selhal. Nyní veze Sabah do Prahy

Cesta z Ázerbájdžánu do Česka rozhodně není krátká. Litevský kouč Rimas Kurtinaitis by mohl povídat. Do pražské haly Královka přiváží k utkání úvodního kola Ligy mistrů nevyzpytatelný výběr Sabah...

6. října 2025  18:30

Duhové sny jí zhatila menstruace, nyní už Volleringová slaví. Inspiroval ji Pogačar

Už má dvě stříbra i bronz z mistrovství světa, zlato jí však stále uniká. Jako kdyby se Demi Volleringová rozhádala s cyklistickými bohy. Stále předvádí velká vítězství, na těch nejelitnějších...

6. října 2025  17:33

Jubileum, potíž s brankářem i úleva kvůli Schickovi. Dalič vyhlíží zápas v Česku

Začalo to 9. října 2017 na Olympijském stadionu v Kyjevě. Na den přesně po osmi letech v Praze legendární trenér chorvatských fotbalistů Zlatko Dalič povede národní mužstvo své země už posté. „Je v...

6. října 2025  17:20

Tým se proměnil, ambice zůstaly. Pražanky odstartují pouť za obhajobou v Bourges

S omlazeným a výrazně obměněným týmem, ale také s nejvyššími ambicemi. Basketbalistky ZVVZ USK Praha vykročí ve středu na palubovce Bourges za obhajobou triumfu v Eurolize, na kterou už se stihly...

6. října 2025  17:15

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...

6. října 2025  17:01

Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče

Na přesun skutečně moc času neměl. V Lisabonu, portugalském hlavním městě, dochytal velký zápas na Sportingu zhruba ve čtvrt na jedenáct večer a druhý den už se hlásil na svém premiérovém srazu...

6. října 2025  16:10

Lehečka dál postupuje v Šanghaji, ve Wu-chanu se dařilo Bouzkové i Siniakové

Jiří Lehečka postoupil na turnaji Masters v Šanghaji poprvé v kariéře do osmifinále. Poslední český zástupce v soutěži, který je nasazen jako číslo patnáct, porazil Kanaďana Denise Shapovalova 6:4,...

6. října 2025  7:36,  aktualizováno  15:42

Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Sparťanský záložník Patrik Vydra měl v nedělním derby (1:1) za zákrok na slávistu Ivana Schranze dostat červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Chyboval hlavní sudí Jan Všetečka i...

6. října 2025  15:05

Djokovič během zápasu zvracel, Sinner ani nemohl chodit. Co se to v Číně děje?

Z osmi nedělních utkání v Šanghaji skončila tři předčasně, po skreči se z kurtu poroučeli třeba Tomáš Macháč a Jannik Sinner, který skoro ani nemohl chodit. Tenistky ve Wu-chanu zápasily spíše s...

6. října 2025  13:51

Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Je nejlepším střelcem ligy, ve čtyřiatřiceti se útočník Jan Chramosta z Jablonce poprvé v kariéře dočkal pozvánky do národního mužstva. Před kvalifikačními zápasy proti Chorvatsku a na Faerských...

6. října 2025  10:19,  aktualizováno  12:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.