„Nejenom svému filmovému synovi Davidu Vodstrčilovi budu držet palce a doufám, že přivezete i nějaké medaile,“ popřála týmu na cestu k protinožcům patronka ČeFeS Down (Česká federace sportovců s Downovým syndromem).
Kromě Vodstrčila z PSK Praha jsou mezi reprezentanty i Michala Petříková nebo Veronika Nášelová z Atletiky Holešov, což jsou držitelky několika evropských titulů.
Přestože se čeští atleti s DS pravidelně účastní mezinárodních soutěží, na mistrovství světa poprvé poměří síly s exotickou konkurencí závodníků z Tichomoří, Asie i Jižní Ameriky.
Virtus World Athletic Championship pořádá Mezinárodní sportovní federace Virtus pro atlety s mentálním postižením, kteří každoročně soutěží v několika kategoriích a desítkách disciplín. Prestižního šampionátu se účastní na 300 sportovců z 30 zemí a proběhne v týdnu od 8. do 15. října v australském Brisbane, kde se bude konat i XXXV. ročník letních olympijských her v roce 2032.