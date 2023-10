Setina, která mrzí dvakrát. Bruslař přišel o zlato. A nevyhne se vojně

Pochopitelně se ihned chytil za hlavu. Zlato na Asijských hrách je velká věc, dost možná i životní úspěch.

„Obrovská chyba,“ vyčítal si Jung Cheol-won. „Přestal jsem se soustředit příliš brzy. Do cíle jsem nepřijel v plné rychlosti. Je mi to moc líto.“

A smutnit musel ještě o to víc, když si uvědomil, co všechno ho předčasná oslava stála.

V Jižní Koreji totiž do 28 let musí všichni muži nastoupit na rok a půl dlouhou vojenskou službu. Někteří ale mají úlevu, začátek výcviku si mohou odložit až do třiceti, nebo se jim dokonce zkrátí jen na délku několika týdnů.

Jde o ty, kteří vynikají v umění, v kultuře nebo ve sportu. Pro sportovce platí, že musí získat zlato na Asijských hrách, na olympiádě či si připsat výrazný úspěch na mistrovství světa.

Třeba hvězdný fotbalista Son Hung-min za své výkony v reprezentaci a triumf na Asijských hrách 2018 musel absolvovat „jen“ třítýdenní dril s mariňáky. A úspěšní fotbalisté z domácího mistrovství světa 2002, na kterém došli až do semifinále, na vojnu dokonce nemuseli vůbec.

Rychlobruslař Jung Cheol-won však takovou výsadu zatím mít nebude.

Právě promarněná jedna setina a pouze stříbrná medaile z finále v Chang-Čou o tom rozhodla.

Spolu s ním by měl do služby nastoupit i další jeho kolega z tříčlenné štafety Choi In-ho. Ještě ale mají šanci, aby výjimku přeci jen dostali. Vzhledem k jejich mladému věku – Jung Cheol-wonovi je čtyřiadvacet let – stihnou do zmíněných osmadvaceti ještě jedny Asijské hry, jež se odehrají za tři roky v japonské Nagoji.

A pokud tentokrát znovu pojedou o zlato, na brzké oslavy si jistě dají pozor.