Vémolu stvořil řeckořímský zápas. MMA by dělal i zadarmo, říká Omarov

„Karlos je velký srdcař a bojovník, rozhodně to není jen show, jak někdo říká. A Jirka Procházka má před sebou velkou budoucnost. Když chcete být v něčem úspěšní, musíte být, míněno v dobrém, trochu blázen. A on je do toho svého sportu blázen,“ tvrdí 34letý reprezentant z Chomutova, který získal první medaili pro český zápas po 15 letech a teď touží po olympijském kovu.

Vzhlížíte k Vémolovi s Procházkou?

Miluju sport, k bojovým mám blíž. A Vémola nebo Procházka jsou sportovci tělem i duší. Věnovali se MMA už v době, kdy z toho ani nic neměli. Teď je MMA vidět, každý to chce dělat, každý se tam chce proslavit, ale tihle kluci by to dělali i zadarmo. Peníze jsou samozřejmě potřeba a zaslouží si je za dřinu, kterou tomu dávají, ale oni tenhle sport milují stejně jako já. Takových lidí si neskutečně vážím, je jich málo. A když se s nimi potkám, jsem rád, že se známe a máme něco společného.