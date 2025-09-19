Světový šampionát pro Omarova skončil zklamáním, zápasník vypadl v osmifinále

Dagestánský rodák Omarov porazil v prvním kvalifikačním kole Japonce Juriho Nakazata 3:0. Osmifinálový duel se Szökem, v němž utrpěl zranění na hlavě, už nezvládl a turnaj pro něho skončil.
Neuspěl ani Dalgat Magomedov ve váze do 72 kg, který prohrál hned první zápas. V kvalifikaci nestačil na Istvána Vánczu, a jelikož Maďar vypadl hned v následujícím osmifinále, do opravného pavouka českého reprezentanta nevytáhl.
Mistrovství světa v zápase v Záhřebu
Muži - řecko-římský
Do 55 kg: 1. Lolua (Gruz.), 2. Ahmadí (Írán), 3. Azizli (Ázer.) a Š’ Chuo-jing (Čína)
Do 77 kg: 1. Amojan (Arm.), 2. Kusaka (Jap.), 3. Fritsch (Maď.) a Yilmaz (Tur.)
Do 82 kg: 1. Farochísendžání (Írán), 2. Bolkvadze (Gruz.) 3. Kodrič (Chorv.) a Jošida (Jap.) ...18. Vrba (ČR)
Do 130 kg: 1. Mirzazadeh (Írán), 2. Vitek (Maď.), 3. Kuosmanen (Fin.) a Hlinčuk (Běl.)