Světový šampionát pro Omarova skončil zklamáním, zápasník vypadl v osmifinále

Autor: ,
  21:27
Zápasník v řecko-římském stylu Artur Omarov na mistrovství světa v Záhřebu nedosáhl na vytoužené umístění do pátého místa, díky němuž by mohl pomýšlet na start na olympijských hrách v roce 2028. Bronzový medailista z MS i ME z roku 2023 prohrál v osmifinále váhové kategorie do 97 kg s Alexem Szökem a po následném vyřazení maďarského soupeře se nedostal ani do oprav.

Artur Omarov | foto: ČOV

Dagestánský rodák Omarov porazil v prvním kvalifikačním kole Japonce Juriho Nakazata 3:0. Osmifinálový duel se Szökem, v němž utrpěl zranění na hlavě, už nezvládl a turnaj pro něho skončil.

Neuspěl ani Dalgat Magomedov ve váze do 72 kg, který prohrál hned první zápas. V kvalifikaci nestačil na Istvána Vánczu, a jelikož Maďar vypadl hned v následujícím osmifinále, do opravného pavouka českého reprezentanta nevytáhl.

Mistrovství světa v zápase v Záhřebu

Muži - řecko-římský

Do 55 kg: 1. Lolua (Gruz.), 2. Ahmadí (Írán), 3. Azizli (Ázer.) a Š’ Chuo-jing (Čína)

Do 77 kg: 1. Amojan (Arm.), 2. Kusaka (Jap.), 3. Fritsch (Maď.) a Yilmaz (Tur.)

Do 82 kg: 1. Farochísendžání (Írán), 2. Bolkvadze (Gruz.) 3. Kodrič (Chorv.) a Jošida (Jap.) ...18. Vrba (ČR)

Do 130 kg: 1. Mirzazadeh (Írán), 2. Vitek (Maď.), 3. Kuosmanen (Fin.) a Hlinčuk (Běl.)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Lecce vs. CagliariFotbal - 4. kolo - 19. 9. 2025:Lecce vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • -
  • -
  • -
Betis vs. Real SociedadFotbal - 5. kolo - 19. 9. 2025:Betis vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.01
  • 35.00
  • 170.00
Menšík vs. MichelsenTenis - - 19. 9. 2025:Menšík vs. Michelsen //www.idnes.cz/sport
19. 9. 23:30
  • 1.64
  • -
  • 2.32
Świateková vs. KrejčíkováTenis - - 20. 9. 2025:Świateková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
20. 9. 05:00
  • 1.20
  • -
  • 4.87
Lamensová vs. SiniakováTenis - - 20. 9. 2025:Lamensová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
20. 9. 06:30
  • 2.62
  • -
  • 1.51
Motorlet vs. Admira PrahaFotbal - 7. kolo - 20. 9. 2025:Motorlet vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
20. 9. 10:15
  • 2.20
  • 3.39
  • 2.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

Házenkářky v Chebu udolaly Chorvatsko, těsně před koncem rozhodla Šustáčková

České házenkářky ve svém úvodním utkání na přípravném turnaji čtyř zemí O štít města Chebu udolaly Chorvatsko 26:25 a zvládly vítězně první zápas nové sezony. Vyrovnaný duel rozhodla brankou tři...

19. září 2025  22:10

Polášek: Zase laxnost a neochota podřídit se týmu. Je mi trapně vůči fanouškům

Ani bouchnutí do stolu zatím nezabralo. I když si hokejisté Litvínova vyříkávali bídný start do hokejové extraligy, přišel další krach. Se Spartou rupli 1:5 a na domácím ledě jsou dál bez bodu a v...

19. září 2025  22:04

Pocta pro Satoranského. Od nové sezony povede Barcelonu jako kapitán

Tomáš Satoranský bude v nové sezoně kapitánem basketbalistů Barcelony. Třiatřicetiletý český rozehrávač nahradí v této roli Álexe Abrinese, který po minulém ročníku ukončil kariéru. Katalánský klub...

19. září 2025  21:37

Vítkovičtí trefovali proti Boleslavi hlavně tyčky. A trenéry mrzel slabý výkon

Tyčka. tyčka, tyčka a další tyčka. Hokejisté Vítkovic v 5. kole extraligy trefovali především brankovou konstrukci. I proto doma podlehli 2:4 Mladé Boleslavi.

19. září 2025  21:28

Světový šampionát pro Omarova skončil zklamáním, zápasník vypadl v osmifinále

Zápasník v řecko-římském stylu Artur Omarov na mistrovství světa v Záhřebu nedosáhl na vytoužené umístění do pátého místa, díky němuž by mohl pomýšlet na start na olympijských hrách v roce 2028....

19. září 2025  21:27

Tenis Laver Cup 2025: program, kdy hraje Menšík, výsledky, kde sledovat

Laver Cup má na programu už osmý ročník. Dějištěm je San Francisco a hrát se bude od 19. do 21. září 2025. V atraktivním tenisovém klání se tradičně se utkají výběr Evropy a výběr Světa. Diváci se...

19. září 2025  21:12

A teď být hladovější i venku. Jak Flynn změnil formaci a sestřelil Plzeň

Hudáček nahrával a Flynn pálil. Souhra hráčů v nově složeném druhém útoku rozhodla v pátém kole extraligy o výhře hokejistů Třince nad Plzní 2:1 v prodloužení. „Hudy je famózní hráč. Věděl jsem, že...

19. září 2025  21:05

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

Černá Hora mění kouče, Prosinečki neustál ránu od Čechů a facku od Chorvatů

Od fotbalistů Černé Hory byl po nedávných porážkách s českou reprezentací (0:2) a Chorvatskem (0:4) v kvalifikaci mistrovství světa odvolán trenér Robert Prosinečki. Chorvatského kouče nahradil Mirko...

19. září 2025  20:36

Prostějov v druhé lize porazil Ústí, rozhodl Mirvald. Vlašim remizovala s Chrudimí

Fotbalisté Prostějova zvítězili v 10. kole druhé ligy v Ústí nad Labem 2:1. Hanáci se v neúplné tabulce posunuli na deváté místo tři body za šesté Severočechy. V utkání týmů ze spodku tabulky Vlašim...

19. září 2025  20:25

Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně
Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně

Chcete si užít den plný zábavy, smíchu a dobrodružství, a to za každého počasí? Vypravte se do BRuNO Family Parku v Brně, kde se zabaví malí i...

Nemohly jsme se ani hýbat. Sičaková o bídné kvalifikaci: Haruka mě mrzí ještě víc

Od našeho zpravodaje v Japonsku Nebylo to o žádné radosti. Když odcházely ze stadionu, místo úsměvů hleděly do země, v jejich tvářích se odráželo obrovské zklamání. Andrea Železná v rozhovoru pro Českou televizi vydechla: „Hrozná...

19. září 2025  19:05

Italské šampionky postoupily potřetí za sebou do finále BJK Cupu

Italské tenistky jsou po roce opět ve finále Poháru Billie Jean Kingové. Obhájkyně titulu rozhodly v čínském Šen-čenu semifinálový duel s Ukrajinou až ve čtyřhře a vyhrály 2:1. Lví podíl na postupu...

19. září 2025  18:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.