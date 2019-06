Baseballisté Arrows Ostrava evropskou misi (ne)splnili

Zvětšit fotografii Radost baseballistů Arrows Ostrava | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Tajným přáním baseballistů týmu Arrows Ostrava před odjezdem na turnaj Poháru mistrů do italské Boloni byl postup do semifinále mezi nejlepší čtyři týmy Evropy. Domů se vrátili až se sedmým místem, to však zaručuje příštímu českému šampionovi účast v Poháru mistrů i v dalším roce.