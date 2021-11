Nejlepší z Čechů. Vzpěrač ze třetí ligy zaujal na mistrovství Evropy

Předvedl svůj druhý nejlepší výkon kariéry. V trhu zvedl 140 kilogramů, v nadhozu 172 kilogramů. „Pomýšlel jsem i na lepší výsledek, ale byl to můj první reprezentační start, takže mě trochu svázala nervozita,“ vyprávěl Vogel, který trénuje v Náměšti na Hané, kde se svými kolegy závodí až v třetí české lize.

„Příští rok si už chci najít hostování v nejvyšší lize,“ podotkl. V Náměšti závodí, neboť mu pandemie několikrát účast v první lize odepřela, a on se tak rozhodl podpořit klub, ve kterém se vzpěračskému řemeslu naučil.

A byť těžké váhy zvedá teprve třetím rokem, už dosahuje výborných výsledků; mimo několika národních rekordů je to právě sedmé místo na mistrovství Evropy juniorů.

„Bylo to úsměvné. Závodí se ve skupinách, které jsou rozděleny podle toho, jaké nejlepší osobní výsledky závodníci před turnajem nahlásí. Domácí Finové chtěli být ve skupině A, která je obecně více sledovaná. Jenže kvůli pravidlu museli začít zvedat dvacet kilo pod limitem, který si napsali. Někteří to nezvládli a pět závodníků přede mnou vypadlo. Já z toho nakonec vytěžil sedmé místo,“ vysvětlil Vogel.

Rodák z Haňovic u Litovle je teď na soustředění se seniorskou reprezentací. „Jsme tu s dalšími juniory do počtu, ale je to skvělá zkušenost,“ pravil. „Příští rok bych už se chtěl do seniorské širší nominace dostat. Nečekám, že se dostanu na nějaký turnaj, ale alespoň se probojovat mezi náhradníky.“

K dosažení tohoto cíle mu chybí zlepšení osobního maxima o zhruba dvacet kilo. „Stále jsem relativně nováček v tomto sportu, takže prostor pro zlepšení vidím velký,“ uzavřel vzpěračský talent.