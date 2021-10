Kostelecký je nejlepším armádním sportovcem, trenérům vládl Železný

Kostelecký získal 856 bodů a v „souboji“ stříbrných z her v Tokiu porazil o 29 bodů oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Třetí skončil bronzový oštěpař z letní olympiády Vítězslav Veselý. Kanoista Josef Dostál byl čtvrtý a jeho parťák z bronzového deblkajaku Radek Šlouf sedmý.

„Je to velké ocenění a nejen pro mě, ale pro celou střelbu, protože tady v té plejádě všech sportovních celebrit, nebojím se říct světových, střelec nevyhrává, takže si toho vážím. Je to i ocenění pro můj klub v Hradci Králové a jsem za to rád,“ řekl Kostelecký.

Byl o to víc poctěn, že porazil atlety. „Atletiku považuju za královnu sportu, kluci jsou fenomenální, tak bych jim to taky přál. Vnímám, že jsme okrajový sport a bylo to pro mě překvapení,“ dodal střelec.

„Musím se ujistit, jestli jsem vyhrál hlavní kategorii, nebo veteránskou,“ vtipkoval šestačtyřicetiletý Kostelecký na pódiu. „Myslím, že moje éra skončila, ale pořád dokážu ještě něco trefit, tak uvidíme, jak to bude do budoucna. Ještě zkusím něco dokázat,“ doplnil.

Kostelecký na olympiádě prohrál v české bitvě o zlato s Jiřím Liptákem. Reprezentačnímu kolegovi porážku oplatil o uplynulém víkendu na Prezidentském poháru v Larnace. Na Kypru navíc vyhrál s Američankou Madelynn Bernauovou smíšené dvojice.

Armádní anketu vyhrál Kostelecký poprvé. V roce 2008, kdy se stal v Pekingu olympijským vítězem, ho v hlasování předčila oštěpařka Barbora Špotáková.

Nejlepším trenérem se stal kouč oštěpařů Jan Železný. Juniorem roku je po své poslední české sezoně akrobatický lyžař Matěj Švancer, který od startující zimy reprezentuje Rakousko, kde odmalička žije.

Potlesk vstoje si vysloužili sportovci loučící se s aktivní kariérou - nejúspěšnější český veslař historie Ondřej Synek a členové bronzového čtyřkajaku z olympiády v Londýně 2012 Lukáš Trefil a Jan Štěrba.