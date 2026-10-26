Maděrová je Armádním sportovcem roku, v anketě předčila Fuksu i Adamczykovou

Maděrové k prvnímu triumfu v anketě pomohl životní úspěch, když ve 22 letech v únoru ovládla na zimních olympijských hrách v Livignu paralelní obří slalom.
Na olympijském trůnu vystřídala Ester Ledeckou, která v této disciplíně triumfovala na ZOH 2018 a 2022, ale tentokrát vypadla ve čtvrtfinále.
V anketě o nejlepšího sportovce resortního centra Dukla Maděrová ukončila kralování zástupců rychlostní kanoistiky, kteří ovládli předchozí tři ročníky.
Získala 141 bodů a porazila o 41 bodů loňského vítěze Fuksu, který letos vyhrál na olympijské distanci 1000 metrů všechny závody včetně mistrovství světa a Evropy. O další čtyři body zpět byla díky stříbru ve snowboardcrossu vítězka ankety z let 2014 a 2019 Adamczyková.
V roce plném úspěchů obsadili i další pozice ve finálové šestici individuální mistři světa v olympijských disciplínách. Od čtvrté do šesté příčky se seřadili vodní slalomáři Jakub Krejčí a Tereza Kneblová a moderní pětibojař Matěj Lukeš.
Ocenění pro nejlepšího trenéra získal kouč Maděrové Evžen Mareš. Juniorskou kategorii ovládla atletka Nicole Krutilová, juniorská mistryně světa ve skoku o tyči. Nejlepším malým kolektivem jsou parašutisté Bonifác Hájek, Petr Chládek, Jiří Gečnuk, Miloslav Kříž a Oldřich Šorf.
Armádní sportovec roku 2026:
1. Zuzana Maděrová (snowboarding) 141 bodů, 2. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) 100, 3. Eva Adamczyková (snowboardcross) 96, 4. Jakub Krejčí 61, 5. Tereza Kneblová (oba vodní slalom) 49, 6. Matěj Lukeš (moderní pětiboj) 44.
Junior roku: Nicole Krutilová (atletika).
Trenér roku: Evžen Mareš (snowboarding).
Malý kolektiv roku: Bonifác Hájek, Petr Chládek, Jiří Gečnuk, Miloslav Kříž, Oldřich Šorf (parašutismus).