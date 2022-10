Anketu o nejlepšího armádního sportovce roku podruhé ovládla Ledecká

Sedmadvacetiletá Ledecká vystřídala na trůnu střelce Davida Kosteleckého a triumfovala v anketě podruhé. Uspěla také před čtyřmi lety po olympijských hrách v Pchjongčchangu, kde vedle paralelního obřího slalomu na snowboardu ovládla překvapivě lyžařské super-G.

„V první řadě je mi ctí, že mohu reprezentovat Armádu ČR. Mám to v rodině s dědou, který tu tradici začal,“ řekla Ledecka na pódiu během dnešního vyhlášení v Praze. Vnučka hokejisty Jana Klapáče si během vyhlášení vysloužila potlesk vestoje. „Chtěla bych poděkovat za standing ovation. První si stoupla maminka, takže jí děkuju, že to rozpoutala. Věřím ale, že byste si stoupli stejně,“ žertovala Ledecká.

Anketa Armádní sportovec roku 2022: 1. Ester Ledecká (snowboarding a lyžování) 844 bodů, 2. Jakub Vadlejch (atletika) 602, 3. Martin Fuksa (kanoistika) 582, 4. Josef Dostál (kanoistika) 439, 5. Tereza Fišerová (vodní slalom) 329, 6. Vojtěch Heger (vodní slalom) 293, 7. Tereza Kneblová (vodní slalom) 273, 8. Oldřich Šorf (parašutismus) 271, 9. Petr Nymburský (sportovní střelba) 267, 10. Barbora Špotáková (atletika) 203. Trenér roku: Tomáš Bank (alpské lyžování) Junior roku: Štěpán Venc (vodní slalom) Malý kolektiv roku: Parašutisté ASO Dukla Prostějov (Petr Chládek, Miroslav Kříž, Oldřich Šorf, Hynek Tábor, Jiří Gečnuk). UNIASK (Unie armádních sportovních klubů) - sportovec: Veronika Blažíčková (sportovní střelba), trenér: Libor Jiroušek (parašutismus), junior: Milan Kadlec (cyklistika). Sportovní kolektivy Dukly - fotbalista: Jan Šťovíček, volejbalista: Jakub Veselý, volejbalistka: Kateřina Kohoutová, házenkář: Tomáš Petržala. Sportovec Armády ČR: Ivana Doležalová.

Rodačka z Prahy sahala na lyžích po olympijských medailích i v tomto roce. V Pekingu skončila v kombinaci čtvrtá, v superobřím slalomu dojela pátá. Na stupně vítězů se mezi lyžařkami dostala v závodech Světového poháru. V únorových sjezdech v Crans Montaně byla první a druhá, v lednu obsadila třetí příčku ve sjezdu v Cortině d’Ampezzo. Třetí místo jí patřilo i v celkovém hodnocení sjezdu ve Světovém poháru.

V tuto chvíli Ledecká se připravuje na návrat po srpnovém zranění, kdy si během tréninku zlomila klíční kost. Termín návratu na svahy zatím nestanovila, věří ale, že to bude co nejdříve. „Doufám, že ano. Nemohu předbíhat, ale budeme pro to dělat s týmem maximum. Radši bych, aby se psalo o hezkých věcech a ne o úrazech,“ doplnila Ledecká.

Do desítky se dostali také kanoista Josef Dostál, vodní slalomáři Vojtěch Heger, Tereza Fišerová a Tereza Kneblová, parašutista Oldřich Šorf a sportovní střelec Petr Nymburský. Elitní společnost uzavřela s kariérou loučící se oštěpařka Barbora Špotáková, která si během slavnostního ceremoniálu vysloužila také potlesk ve stoje.

Nejlepším trenérem byl vyhlášen kouč Ledecké Tomáš Bank, juniorem roku vodní slalomář Štěpán Venc. Nejlepším malým kolektivem se stali parašutisté Dukly Prostějov Petr Chládek, Miroslav Kříž, Oldřich Šorf, Hynek Tábor, Jiří Gečnuk.

Ovace si vysloužili také další sportovci, kteří letos ukončili kariéru. K nim patřili vedle Špotákové také atleti Jakub Holuša, Jan Kudlička, Petr Frydrych, dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová nebo olympijský šampion na horských kolech Jaroslav Kulhavý.