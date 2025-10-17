Strach z rakoviny byl zlom. Královna Titmusová vysvětluje, proč tak brzy končí

Tomáš Macek
  7:59
Končí. Už v pětadvaceti letech. Ariarne Titmusová opouští svět, v němž vládla, aby mohla objevovat i úplně jiný život. „Proč tak brzy, Ariarne?“ smutní její fanoušci.
Australská plavkyně Ariarne Titmusová už v pětadvaceti letech končí skvělou...

Australská plavkyně Ariarne Titmusová už v pětadvaceti letech končí skvělou kariéru. | foto: Profimedia.cz

Australská plavkyně Ariarne Titmusová už v pětadvaceti letech končí skvělou...
Ariarne Titmusová společně se svou reprezentační kolegyní slaví zisk zlaté...
Ariarne Titmusová (uprostřed) jako zlatá, Summer McIntoshová (vlevo) jako...
Ariarne Titmusová s olympijským zlatem z Paříže z trati 400 metrů volný způsob
18 fotografií

Mezi australskými sportovními legendami měli a mají plavci mimořádné místo. „Pokud dosáhnou na vrchol, tedy na olympijské zlato, dotknou se stratosféry, která je i pro naše fotbalisty, hráče kriketu či kohokoli jiného nedosažitelná,“ píše server australské televize ABC.

Proto oznámení Titmusové v její vlasti tak mocně rezonuje.

Přestože indicie k němu už několik měsíců existovaly.

Po hrách v Paříži, kde v souboji generací proti Ledecké a McIntoshové vyhrála „závod století“ na 400 metrů volný způsob, nejprve oznámila, že si naordinovala roční přestávku. Což nebylo v plaveckém světě nic výjimečného. „Potřebuju si psychicky trochu odpočinout,“ říkala.

Ještě letos v lednu tvrdila: „V červenci se vrátím do tréninku. Mým hlavním cílem bude olympiáda v Los Angeles 2028.“

Jenže... návrat do bazénu se v létě nekonal.

Šampionka Titmusová končí v 25 letech: Jsou tu pro mě důležitější věci než plavání

K žádnému dalšímu klání pod pěti kruhy se už na bloky nepostaví.

„Osmnáct let jsi strávila v bazénu a deset z nich reprezentovala. Byla jsi na dvou olympiádách, a co je ještě lepší, vyhrála jsi!!!“ napsala nyní na Instagramu v dopise adresovaném jejímu sedmiletému Já, tedy mladičké Ariarne, která v roce 2007 v Tasmánii právě začínala s plaváním.

“Sny, které jsi měla, se všechny splnily,“ připomněla sama sobě. „Přátelé, které jsi našla, jsou na celý život. Dosáhla jsi na víc, než sis kdy myslela, že jsi schopna – a měla bys na to být hrdá. Tvá snaha byla neúprosná. Odcházíš bez lítosti a s vědomím, že jsi obrátila každý kámen. Jsi naplněná, spokojená, šťastná.“

ariarnetitmus_

Dear seven year old Ariarne,

Today you retire from competitive swimming. 18 years you spent in the pool competing. 10 of those representing your country. You went to two Olympic Games and even better, you won!!!

The dreams you had.. they all came true. The friends you’ve made.. they’re for life. You achieved more than you ever thought you were capable of and you should be so proud.

Along the journey you’ve met some incredible people who have helped all the way. Your coaches (one very special one in particular), your support staff, team mates, competitors, sponsors, friends, family and fans. Make sure you thank them.

You do pack up and move away from your home at 14, what a tough decision it was to leave. Mum and Dad saw the glimmer in your eye and sacrificed everything to move. Without them, alongside Mia- you wouldn’t be here today.

You’ve just turned 25 and the time feels right to step away from swimming. The pursuit was unrelenting and you gave it every skerrick of yourself. You walk away knowing every stone was turned, no regrets. You’re fulfilled, content and happy.

What’s ahead for you is exciting. New goals, more time with the people you love most and the chance to wholeheartedly put yourself, not your sport first.

Make sure you enjoy every moment, big or small. Trust me, time flies.

All my love,
A ❤️

@harveynormanau
@speedo @speedoausnz
@nike
@pillarperformance_
@tiffanyandco
@dolphinsaus @swimmingaustralia
@imgtalent

16. října 2025 v 0:00, příspěvek archivován: 16. října 2025 v 21:42
oblíbit odpovědět uložit

Také její kouč Dean Boxall novinářům vysvětloval: „Vyhrála, co mohla. Nemůže víc. Nemůže reprezentovat Zemi proti Marsu.“

Přesto ta otázka zaznívala dál: Proč doopravdy končíš, Ariarne?

Největší úspěchy

Ariarne Titmusová

  • Čtyřnásobná olympijská vítězka.
  • Čtyřnásobná mistryně světa v dlouhém bazénu, dvojnásobná v krátkém.
  • Na trati 400 metrů volný způsob obhájila titul z her v Tokiu 2021 i na následující olympiádě v Paříži 2024, jako první plavkyně po 96 letech.
  • Majitelka celkem 21 medailí z vrcholných akcí (OH, MS).
  • Aktuální světová rekordmanka na 200 m volný způsob (1:52,23).

Pokusila se tedy odpovědět. Vyprávěla, jak se prvním podnětem stal strach z rakoviny, s nímž předloni bojovala.

„To byl zlomový moment, který mě psychicky silně zasáhl. Tehdy jsem pravděpodobně poprvé uvažovala o jiném životě než jenom o tom plaveckém. Musela jsem se vážně zamyslet, co je pro mě nejdůležitější. A uvědomila si, že to není jen plavání.“

Když jí bylo čtrnáct let, rodiče se kvůli ní přestěhovali z Tasmánie do Brisbane, aby si mohla plnit plavecké touhy. Ujal se jí tu excentrický a elitní kouč Boxall.

„Nevěřil bych, že jednou může být tak skvělá,“ přiznal později. „Ale obstála díky skvělé povaze. Je nesmírně vytrvalá a důsledná.“

Ochotně obětovala dospívání velmi osamělému dobrodružství. Se svojí drobnou postavou musela pracovat tvrději než většina ostatních. „Nebyla jsem ani moc talentovaná, ani dobře stavěná, ani silná. Všechno jsem si musela vydřít,“ popisovala.

Na mistrovství světa v Kwangdžu 2019 vzala plavecký svět útokem – a šokovala vítězstvím nad Katie Ledeckou na kraulové čtyřstovce. „Nastupovala jsem jako outsiderka a musela porazit tu nejlepší na světě,“ vzpomínala. „Někdo by to považoval za nepřekonatelnou překážku, ale já brala jako požehnání, že se mohu poměřit s Katie.“

O dva roky později na hrách v Tokiu výhru nad Ledeckou zopakovala. Navrch přidala zlato i z prestižní kraulové dvoustovky.

TOKIO 2021. Ariarne Titmusová slaví v olympijském bazénu.

Objev dvou nezhoubných nádorů na vaječníku ji pak zasáhl jako úder kladivem.

Začalo to zdánlivě nevinně. Kvůli bolestem v kyčli šla na magnetickou rezonanci. Při ní však lékaři diagnostikovali cosi, s čím nepočítala. „Našli jsme dva velké výrůstky na vašem pravém vaječníku,“ uslyšela.

Vyděsila se. Svět se jí hroutil. Uzavřela se zcela do sebe.

„Každý, kdo mě zná, ví, že bych se vzdala čehokoli na světě, abych mohla být matkou. Protože to je můj největší sen,“ vyprávěla s odstupem času. „Myslela jsem na nejhorší scénář a byla jako zkamenělá z možné ztráty vaječníku a z toho, že by mě nádor připravil o možnost mít děti.“

Teprve když lékaři tumory při operaci úspěšně odstranili, poprvé o tom veřejně promluvila: „Moc se mi ulevilo. Byla to obrovská životní škola, kdy jsem si uvědomila, že jsme tak moc zaneprázdněni snahou vydolovat ze sebe ty nejlepší výkony, až někdy zapomínáme, že naše těla musíme hlídat, jak to jen jde.“

Po tříměsíční rekonvalescenci znovu plavala a opět kralovala. Terminátorka, říkali jí. „Jsem jen bláznivá tasmánská holka,“ smála se.

PAŘÍŽ 2024. Ariarne Titmusová (vlevo) zvítězila v závodě na 400 metrů volný způsob, gratuluje Katie Ledecká.

Den poté, co dohořel oheň her v Paříži, si jí na Champs-Elysées všiml reportér Dean Bilton. Po slavném bulváru právě za velkého jásotu projížděl autobus s francouzskými basketbalisty, zatímco Titmusová, už oblečená jen v civilu, bezcílně bloumala od výlohy k výloze, ztrácející se v davu, v duši klidná, usmívající se.

Tehdy ještě nevěděla, že žádný další velký závod nepoplave. Ale možná už onoho dne se ta myšlenka začala rodit v její mysli.

O patnáct měsíců později vykládá, jak chce pomáhat mladým plavcům v regionech, veřejně vystupovat, komentovat v televizi.

Je na prahu budoucnosti nekonečných možností.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Valentová vs. DanilovićováTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 17. 10. 2025:Valentová vs. Danilovićová //www.idnes.cz/sport
17. 10. 09:00
  • 1.30
  • -
  • 3.44
Česko vs. FinskoFlorbal - - 17. 10. 2025:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
17. 10. 13:00
  • 5.20
  • 6.52
  • 1.35
Lehečka vs. BonziTenis - Čtvrtfinále - 17. 10. 2025:Lehečka vs. Bonzi //www.idnes.cz/sport
17. 10. 14:00
  • 1.31
  • -
  • 3.57
Hranice vs. HlučínFotbal - 12. kolo - 17. 10. 2025:Hranice vs. Hlučín //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:00
  • 1.95
  • 3.39
  • 2.78
Jihlava vs. Č. BudějoviceFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Jihlava vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.98
  • 3.42
  • 3.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat

Středoevropskou rallye v atraktivním formátu si i letos vychutnají motorističtí nadšenci ve třech státech. Od 16. do 19. října 2025 se pojede na území České republiky, Německa a Rakouska. Jaký je...

17. října 2025  8:29

Hertl s Pastrňákem skórovali ve vzájemném duelu, trefil se i Chytil

Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Útočníci Tomáš Hertl s Davidem Pastrňákem se gólově podíleli na přestřelce 6:5 mezi Vegas a Bostonem. Přesně pálil i Filip Chytil, jehož...

17. října 2025  7:06,  aktualizováno  8:26

Strach z rakoviny byl zlom. Královna Titmusová vysvětluje, proč tak brzy končí

Končí. Už v pětadvaceti letech. Ariarne Titmusová opouští svět, v němž vládla, aby mohla objevovat i úplně jiný život. „Proč tak brzy, Ariarne?“ smutní její fanoušci.

17. října 2025  7:59

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

17. října 2025

Basketbalistky KP Brno vyhrály v Evropském poháru v Dubrovníku o 39 bodů

Basketbalistky KP Brno zvítězily v druhém kole Evropského poháru v Dubrovníku nad domácí Ragusou 85:46 a připsaly si první výhru ve skupině. Po 18 bodech daly Lucie Svatoňová a Američanka Cameron...

16. října 2025  21:33

Žádní izraelští fanoušci, nařídila Aston Villa. Absurdní, píše židovská organizace

Téměř po roce, kdy po zápase mezi Ajaxem Amsterdam a Maccabi Tel Aviv došlo k nepokojům, se ve spojení s izraelským klubem řeší další kontroverze. Jeho fanoušci nebudou moct 6. listopadu navštívit...

16. října 2025  21:13

Jubilejní zápas za Barcelonu pokazila Satoranskému porážka v Dubaji

Basketbalista Tomáš Satoranský odehrál 400. zápas v dresu Barcelony. Jubileum mu pokazila porážka na hřišti euroligového nováčka Dubaje, které katalánský tým podlehl 78:83. Domácí tým si připsal v...

16. října 2025  21:02

Brankář Hart zbavený obvinění ze znásilnění se vrací do NHL, bude chytat za Vegas

Brankář Carter Hart se jako první z hokejistů osvobozených soudem v aféře s údajným sexuálním napadením vrací do NHL. Sedmadvacetiletý gólman podepsal smlouvu s Vegas. Golden Knights, kde působí i...

16. října 2025  20:51

Loučení ze dna tabulky. Broš po debaklu končí v Litvínově, asistenti zůstávají

První trenérské angažmá v extralize si dozajista představoval jinak. Na střídačce stál za hokejisty Litvínova jen ve čtrnácti soutěžních duelech, po středečním debaklu 2:8 ve Vítkovicích už Michal...

16. října 2025  20:16,  aktualizováno  20:46

Plzeň se na třetí místo neposunula, v předehrávce podlehla Olomouci

V předehrávce 15. kola hokejové extraligy podlehla Plzeň na svém ledě Olomouci. Hosté poslední dva zápasy prohráli, ve čtvrtečním utkání dokázali skóre otočit dvěma góly v rozmezí 23 sekund a...

16. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:27

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Další tři roky spolu. Trpišovský prodlouží se Slavií do roku 2029, oznámil jeho agent

Otázka, kterou ve fotbalové Slavii museli během současné sezony vyřešit, bude mít brzy jasnou odpověď. Trenér Jindřich Trpišovský se dohodl s vedením fotbalové Slavie Praha na prodloužení smlouvy o...

16. října 2025  19:02,  aktualizováno  19:49

Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle Forbesu opět Ronaldo

Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle magazínu Forbes Portugalec stále Cristiano Ronaldo. Čtyřicetiletý útočník saúdskoarabského celku an-Nasr, který si ročně vydělá 280 milionů dolarů (5,84...

16. října 2025  19:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.