„Vždy jsem milovala plavání, byla to moje vášeň už od dětství. Ale uvědomila jsem si, že některé věci v mém životě, které pro mě vždy byly důležité, jsou pro mě teď o něco důležitější než plavání. To je v pořádku, ale tak to prostě je,“ uvedla Titmusová v příspěvku.
V roce 2023 musela Titmusová na operaci, při níž jí lékaři z vaječníku odstranili nezhoubné nádory. „Právě tyto zdravotní problémy mi připomněly, co je pro mě v životě nejdůležitější. Vedle plavání jsem vždycky měla cíle v osobním životě a těším se na to, co přijde dál,“ uvedla.
Pětadvacetiletá plavkyně na loňských olympijských hrách v Paříži získala zlato v kraulařských závodech na 400 metrů a 4x200 metrů. Navíc přidala stříbra na dvoustovce a osmistovce. V Tokiu v roce 2021 vyhrála v závodech na 200 a 400 metrů. Celkem má čtyřnásobná mistryně světa na kontě osm olympijských medailí: čtyři zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou.
Proslulá byla rivalita Titmusové s americkou hvězdou Katie Ledeckou. Pařížské finále na 400 metrů volný způsob, v němž Australanka obhájila zlato v souboji s Ledeckou a Kanaďankou Summer McIntohsovou, označila některá média za „závod století“. „Mimořádná závodnice, šampionka a člověk!“ rozloučila se soupeřkou na sociálních sítích Ledecká.
Titmusová, jež vyrostla na ostrově Tasmánie, získala také devět medailí z mistrovství světa, z toho čtyři zlaté. Dvakrát překonala světový rekord na 400 metrů a loučí se jako aktuální rekordmanka na poloviční trati. Po pařížské olympiádě ohlásila roční přestávku, do soutěžního bazénu se už ale nevrátila.