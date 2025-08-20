„Vážím si toho, že jsem dostal takovou šanci. Snad ji využívám dobře a půjde to tak dál,“ řekl devatenáctiletý Klimeš, který pochází z Hustopečí a začínal v Lokomotivě Břeclav.
Od 16 let působil v Black Volley Beskydy, pro které si ho vyhlédl trenér Michal Provazník. V minulých dvou sezonách mu dal příležitost v extralize. Klimeš za Beskydy, které od minulého roku místo ve Frýdku-Místku sídlí v Ostravě, odehrál 63 zápasů.
Leč nyní je hráčem Karlovarska. „Hráči se mají posouvat a Komárův progres je tak obrovský, že bránit mu, aby odešel, by bylo na úkor jeho dalšího rozvoje,“ prohlásil Michal Provazník. „Takže se dalo čekat, že ho neudržíme.“
Karlovarský manažer Ondřej Hudeček uvedl, že Klimeš patří mezi velké naděje českého volejbalu. „I když je věkem ještě junior, má už dost zkušeností z extraligy. Loni pomohl Beskydám i k triumfům v Českém poháru mužů a v extralize juniorů,“ připomněl Hudeček. „Jeho stoupající výkonnost ho letos dostala až do mužské reprezentace, kde podává velice kvalitní výkony. Věřím, že příchod do našeho klubu posune Tondu v jeho kariéře zase o kus dál.“ V to doufá i Klimeš.
„Jak to bude v Karlovarsku vypadat, ještě nemohu posoudit, ale snad to bude posun k profesionálnímu přístupu. V Beskydech nás totiž bylo hodně studentů. V novém klubu to už bude postavené na jiné bázi,“ předpokládá, jelikož kvůli reprezentačním povinnostem zatím přípravu s novým týmem nezahájil.
Zájem o mladého blokaře neměli jen Karlovarští. Bedlivě ho sledují i elitní evropské kluby. Hovořilo se mimo jiné o italské Civitanově. „Tak to netuším, kde se to vzalo,“ namítl Klimeš, „ale nějaké nabídky jsem měl i z ciziny.“
Co s mladým hráčem takový zájem udělá?
„Na začátku sezony jsem to nečekal a pak jsem byl překvapený, jaké nabídky se objevují... Byl jsem nadšený,“ odpověděl.
Proč tedy zvolil přesun na západ Čech, a ne nějaký zahraniční klub?
„Nechtěli jsme nic uspěchat,“ řekl i za manažera. „Chceme zjistit, zda mám na to hrát v profesionálním týmu na vyšších příčkách v Česku. Pak třeba budu moci jít i někam výše.“
Dodal, že nyní se už naplno soustřeďuje na nadcházející sezonu. „Abychom s Karlovarskem urvali co nejvyšší příčku v extralize a k tomu bych se rád probojoval na mistrovství světa.“
Přiznává, že Beskydy, v nichž volejbalově vyrostl, opouští těžce. „Kluky znám od začátku střední školy. Měli jsme spolu čtyřletou cestu, což bylo super. Ale pořád se scházíme, takže věřím, že nadále budeme v kontaktu,“ usmál se.
Tvrdí, že nemá obavy z toho, jak se jeho bývalému klubu v příští sezoně povede, byť kromě něj odešel i smečař Jiří Benda do Lvů Praha, nahrávač Martin Hilšer do Zlína a zkušený univerzál Michal Kriško do Liberce.
„Příležitost dostanou další mladí kluci. Mají na to, aby se prosadili. A překvapí. Jsem přesvědčený, že žádné problémy se záchranou mít nebudou,“ řekl Antonín Klimeš.
Nynější třítýdenní reprezentační soustředění v Táboře, během něhož se tam národní tým utká 29. srpna s Belgií a den nato se Švédskem, bere jako boj o nominaci.
I když... V předchozích zápasech Zlaté evropské ligy a úspěšné kvalifikace mistrovství Evropy často nastupoval v základní sestavě.
„Vůbec jsem nečekal, že bych po té pozvánce do reprezentace dostal tolik prostoru, že bych si tak moc zahrál,“ přiznal. „Každopádně od těch starších spoluhráčů jsem zase nabral hodně zkušeností. Jsou to bezva kluci. A my mladí mužstvu dodáme novou energii, dravost.“
Češi na světovém šampionátu ve skupině H narazí 14. září na Srbsko, o dva dny později na Brazílii a 18. září na Čínu. „To jsou skvělí soupeři, a pokud se tam dostanu, budu mít možnost zase se něčemu přiučit,“ uvedl Klimeš. „Hlavně doufám, že dokážeme postoupit ze skupiny.“ Z ní půjdou dál jen dva týmy...
„Bude to těžké, ale když se vše sejde a všichni budeme zdraví, když se uzdraví Lukáš Vašina, tak máme naději,“ prohlásil Antonín Klimeš.