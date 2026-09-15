Vím, že budu muset valit na sto procent, říká Klimeš před italským angažmá

Až při úterním utkání, které Češi na mistrovství Evropy v Modeně s mistry světa Italy prohráli 1:3, si potřásl rukou s liberem Fabiem Balasem a smečařem Mattiaem Bottolem.
„A byl tady i manažer Lube, přijel se na nás podívat,“ usmál se Klimeš.
Souboj s Italy si pochvaloval. „S mistry světa nehrajete každý den. A hlavně přišlo hodně diváků, což bylo fajn,“ upozornil, že dosud návštěvnost zápasů českého celku nepřesáhla tisíc lidí. Tentokrát jich bylo téměř pěti tisíc. „Nějaký stres jsme hodili za hlavu a snažili se o co nejlepší výsledek, protože pořád bojujeme o nějakou lepší příčku ve skupině.“
Reprezentanti potřebovali z duelu s Italy a středečního se Slovinci alespoň bod, aby měli jistotu třetího místa, když čtvrté zaručující osmifinále už mají jisté.
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„Tím, že Řekové porazili Slovince, se to zamotalo, takže nějaký bodík by se nám ještě hodil,“ potvrdil Klimeš, který má jako obvykle v hledišti obrovskou podporu své rodiny. Nejméně pět příznivců fandí v dresech s jeho číslem 19...
„Už jsem si na to zvykl. Rodiče mě podporují všude, kde jsem, za což jsem rád,“ podotkl. „Tady za mnou přijelo devět lidí.“
Budou za ním vyrážet i do Civitanovy na zápasy italské Série A?
„Určitě několikrát do roka přijedou. Už hlásili, že hned na první zápas,“ zmínil Klimeš start ligové soutěže 18. října ve Veroně a týden na to doma s Padovou.
V mužském národním týmu se zabydlel. A doufá, že už je připravený i na angažmá v jednom z nejlepších světových klubů.
„V reprezentaci jsem furt v zápřahu, takže by mě moc věcí nemuselo zaskočit. Teda až na nějakou kvalitu tréninků... V tom to bude asi jiné,“ uvedl Klimeš.
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A jiná bude i síla celé soutěže. „Oproti české lize to bude... bude to hodně jiné. Jak přípravou, tak úrovní zápasů. Každý bude kvalitní,“ souhlasí mladý blokař.
Začíná být z nového angažmá nervózní, anebo vše bere v naprostém klidu?
Přiznal, že čím víc se nástup do nového klubu blíží, má i trochu strach. „Takový vnitřní, ale doufám, že všechno vyjde dobře,“ odpověděl. „Těším se hodně, protože tam nebudu mít nic jistého, pokud jde o sestavu. V takové pozici jsem minulé dva roky nebyl. Je to pro mě něco nového, ale to mě právě může zase hodně posunout.“
Upozornil, že se ale nechce nijak moc rozkoukávat. „Chci do toho rychle vletět a co nejdříve si vydobýt co nelepší pozici. Věřím, že je to v mých silách.“
Italové o něj měli zájem už když hrál v Ostravě za Black Volley Beskydy. Tehdy dal přednost elitnímu českému týmu Karlovarsku.
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„Pomohlo mi, že jsem tam mohl další celou sezonu hrát. Navíc takové velké angažmá jsme nechtěli nějak extrémně uspěchat, nechtěli jsme, aby ten krok z Beskyd byl tak velký. Zůstat ještě rok v extralize bylo dobré rozhodnutí,“ je přesvědčený Klimeš.
Zástupci Civitanovy s ním zatím nijak moc neřešili, co si od něj slibují. „Ale je mi jasné, že budu muset makat na tréninku, vydobýt si nějakou pozici. Uvidím, jak to půjde.“
Moc dobře ví, že místo v sestavě nedostane zadarmo jen pro to, že už ve svých 20 letech byl s národním týmem čtvrtý na mistrovství světa a s reprezentací do 22 let letos vyhrál evropský šampionát.
„Vzhledem ke konkurenci, která na bloku v Civitanově je, se zase moje role trošku otočí, budu muset bojovat, vybudovat si nějaké místo v týmu. Věřím, že mě to hodně posune, když budu muset fakt valit na sto procent a budu mít před sebou velké vzory.“
Může se těšit i na souboje s Davidem Kollátorem, který přestoupil ze Lvů Praha do ještě věhlasnější Perugie. „Města, ve kterých budeme, jsou od sebe tak hodinu a půl, takže jsme se bavili, že když bude nějaký volný víkend, tak bychom se mohli potkat.“
Antonín Klimeš po evropském šampionátu, který vyvrcholí příští víkend v Miláně, nezůstane rovnou v Itálii. „Vracím se domů. V klubu jsem dostal týden volna, až potom tady zase pojedu,“ uvedl mladík pocházející z Hustopečí.