Nejdřív slzy, pak finále. Beru to všemi deseti, jásala kajakářka Galušková

Před dopoledním semifinále se přitom necítila dobře. Byla nervózní, premiéra na seniorském mistrovství světa se na ní podepisovala.

„Dokonce jsem si i pobrečela,“ líčila dvacetiletá Galušková.

Když však dorazila na start, vedla si skvěle. Zatímco se ostatním českým slalomářům nedařilo a končili v semifinále, ona se dostala do bojů o medaile.

Finálovou jízdu zvládla s jedním dotykem branky a obsadila šestou příčku se ztrátou 3,39 sekundy na bronz.

Asi panuje spokojenost, že?

Určitě. Ta jízda měla samozřejmě své mouchy, ale kdyby mi někdo včera řekl, že budu šestá, tak to rozhodně beru všemi deseti. Je to můj první seniorský šampionát, to se asi tak často nevidí, aby někdo přijel a hned si vyjel finále.

Byla jste nervózní?

Před semifinále jsem se moc dobře necítila, byla jsem psychicky dost labilní. Naštěstí mě táta s trenérem dali dohromady.

Jak?

S trenérem jsme komplet probrali jízdu, zanalyzovali jsme ji a řekli jsme si, co kde zajet lépe. Pak jsem šla pozdravit tátu s přítelem, chvíli jsme si povídali a nakonec jsem si dala sluchátka do uší a čekala až přijde můj čas.

Co jste si pustila?

Tak různě, spíš nějaké svižnější, rychlejší písničky. Aby mě to nabudilo. To většinou zabírá.

Pomohlo vám, že jste nebyla pod takovým tlakem? Přece jen je vám dvacet let, byl to váš první světový šampionát mezi dospělými.

Ano. Na seniorských akcích se mi jezdí mnohem líp, protože nevím, co od sebe mám čekat. Jezdím proto s klidnější hlavou. Člověk o tom tolik nepřemýšlí a buď to dopadne, nebo nedopadne.

Zato v mládežnických kategoriích jste zvyklá vyhrávat. Jste dvojnásobnou juniorskou mistryní světa, také mistryní Evropy.

V třiadvacítkové kategorii mířím o dost výš, tam mířím na medaile. Ale u seniorů nikdy nevíte. Nemám tolik zkušeností jako většina startovního pole, takže jsem ráda, že jsem tady mohla startovat a utkat se s legendami.

Z českých závodníků jste v sobotu jako jediná postoupila do finále, vnímala jste to?

Nechtěla jsem si to připouštět. Je to ale samozřejmě škoda, jak naše holky, tak i naši kluci na to měli.

Říkali vám vaši týmoví parťáci něco?

Gratulovali mi a přáli hodně štěstí. Byla jsem i moc ráda, že se na mě přišli podívat a pofandit.

Jak se vám zamlouvala trať?

Včera ráno jsem ji pozitivně nevnímala, ale trenér mi vnucoval do hlavy, že je to dobré, že s tím stejně nic neudělám. Každý má stejné podmínky, tak proč se tím stresovat? Ve výsledku to nebylo tak hrozné.

Věděla jste o doteku na deváté brance?

Upřímně jsem si myslela, že jsem se jen otřela. Ale pak jsem ještě asi narazila lodí, což už bylo viditelné. I ten ťuk mě ale poháněl do cíle, protože když víte o chybě, o to víc to ženete.

Do cíle jste dorazila třetí, věřila jste, že byste mohla na stupních zůstat?

Věděla jsem, že za mnou jedou už jen čtyři závodnice. Ale říkala jsem si, že už sedmé místo by byl skvělý výsledek. S holkami jsme byly ve stanu, sledovaly závod a jsem hrozně ráda, že to vyhrála zrovna Ricarda Funková. Vlastně všem třem to přeju, protože si to prostě zasloužily.

Jak se odměníte za svůj výkon?

Tím, že si dám měsíc volno. Ale budu muset u toho chodit do školy, už máme prezenční výuku a budu muset lítat (Galušková studuje obor profesionální pilot na Dopravní fakultě ČVUT). Taky budu trávit čas s rodinou, protože teď bydlím v Praze a ona je na Šumavě, tak si asi udělám výlet.

Odpočinek ještě bude muset ale chvíli počkat, v neděli vás čekají vyřazovací boje extrémního slalomu.

Kdybych měla porovnat extrémní slalom a normální vodní slalom, tak beru všemi deseti normální slalom. Já jsem totiž takový nekonfliktní typ, nerada bych někomu ublížila a nerada bych, aby někdo ublížil mně. Takže můj hlavní cíl bude, abych dojela v pořádku zdravá a celá.

O nějakém umístění nepřemýšlíte?

Už sama jsem se překvapila, když jsem postoupila z kvalifikace. To jsem upřímně nečekala, že by se mi mohlo povést. Beru to jako další výzvu, budu se snažit přežít.