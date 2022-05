Český sport bez vlajky i hymny? Audit WADA odhalil mnoho pochybení

„Závěr není pro Antidopingový výbor moc příznivý,“ přiznává ředitel výboru Jiří Janák, který je ve funkci od loňského června. „42 pochybení je poměrně hodně na to, že podle WADA jsme v první skupině zemí podle úspěšnosti našich sportovců.“

Co tedy audit Světové antidopingové agentury odhalil? Kritických pochybení našel 15 a čas na jejich nápravu stanovil do 10. června. Zbylé problémy musí česká strana odstranit do 10. září.

Jednotlivé nedostatky popsal Janák na pátečním setkání s novináři v sídle Národní sportovní agentury, pod kterou Antidopingový výbor (ADV)jakožto příspěvková organizace spadá.

„WADA zjistila, že nemáme plán posuzování rizik, což je zásadní dokument, od kterého se odvíjí testování a veškerá činnost Antidopingového výboru,“ uvedl Janák. „Dále chybí správný plán testování, WADA chce testovat sportovce ze 70 % mimo soutěž, kdy jsou kontroly nečekané, v Česku to bylo naopak a testovalo se hlavně během závodů.“

Předseda Antidopingového výboru ČR Jiří Janák

Mezi další problémy patří špatně řešený program biologických pasů sportovců, nedostatečný počet odběrů u sportovců zařazených v registru testování, nedostatečný oznamovací dopis sportovcům při pozitivním nálezu, v němž chybělo velké množství informací jako sportovcova práva a možnosti dalšího postupu.

„Fungovala špatná manipulace se vzorky, pozdní dodání do laboratoře, nedostatečné zveřejňování statistik, zcela chyběl plán vzdělávání o antidopingu směrem ke sportovcům,“ vyjmenoval Janák.

Proto ADV pod jeho vedením zrušil celou dosavadní metodiku průběhu dopingových kontrol a postupuje podle mezinárodních směrnic.

„Řízení od začátku probíhalo špatně. Trvalo dlouho, nedodržovala se nezávislost rozhodců, rozhodnutí o zákazu činnosti na dva roky bylo dlouhé jen půl stránky, což je nepřijatelné kvůli nedostatečnému odůvodnění,“ vysvětlil Janák.

Dobře podle něj funguje systém kontrol, pokud jde o dopingové komisaře a jejich vzdělávání.

„Kdybychom požadavky WADA nesplnili, můžeme v krajním případě skončit jako Rusko. Budeme bez akcí, vlajky i hymny. Ale jsme přesvědčeni, že se to nestane,“ řekl Janák.

Podnět k prošetření činnosti ADV dal předseda NSA Filip Neusser, který několik týdnů po svém nástupu do funkce loni v květnu odvolal tehdejší ředitelku Petru Volkovou.

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser na briefingu v Praze. (18. května 2021)

„Měl jsem zásadní indicie o špatném hospodaření a pochybnostech,“ vysvětlil v pátek.

Následná vnitřní kontrola v ADV odhalila 23 pochybení v rámci registrů smluv, činnosti vnitřních kontrolních systémů či špatného odměňování.

A audit WADA, který proběhl v listopadu, dopadl ještě hůř.

„Jedním z hlavních problémů byl obrovský střet zájmů Arbitrážní komise a ADV. Byly propojené, i když měly být nezávislé,“ zdůraznil Neusser.

Principy CAS do českého prostředí

Proto od 1. ledna letošního roku dosavadní odvolací orgán pro dopingové případy Arbitrážní komisi nahradil Národní rozhodčí soud pro sport. Jeho předsedou jmenoval Neusser Jana Brodce, který pracuje i pro Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) v Lausanne.

„Základním principem proto bude, abychom uplatnili zkušenosti z CAS v našem prostředí,“ nastínil Brodec.

Předsednictvo Národního rozhodčího soudu tvoří pět členů, kteří jsou podle Neussera odborně nezpochybnitelní. A jednotlivé případy bude řešit tříčlenný senát, v němž dvě místa obsadí zástupci nominovaní svazy a třetí post zaujme jeden z předsednictva soudu.

„Rozhodci musejí mít znalosti sportovního prostředí, budou jmenováni jednotlivými sportovními svazy, ale budou na nich nezávislí. A samozřejmě budou mít právnické vzdělání,“ vysvětluje Brodec. „Výsledkem zasedání bude rozhodčí nález dostatečně odůvodněný důkazy.“

Ovšem prvotní institucí, která projednává pozitivní dopingový nález, stále zůstává disciplinární komise dotyčného sportovního svazu. „Ale konec procesu je teď díky Národnímu rozhodčímu soudu transparentní,“ říká jeho předseda Brodec.

A NSA chce 17. května na konferenci se všemi sportovními svazy oznámit, že od roku 2023 bude chtít, aby všechny případy šly rovnou k Národnímu rozhodčímu soudu. Svazy už na místa do senátu navrhly 25 kandidátů.

Nově vzniklý orgán má do budoucna ambice řešit i sportovní kauzy, které se netýkají dopingové problematiky.