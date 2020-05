Podrž mi zuby, rozhodčí. Jak MMA zápasník nechtěl vzdát ztracený zápas

Počítejte a neděste se: zlomený nos, polámané kosti pod pravým okem, dva vyražené zuby. Dost na to, abyste všeho nechali a jeli do nemocnice. MMA zápasník Anthony Smith v tomhle stavu odmítl vzdát duel s Gloverem Teixeirou a na čtvrtečním turnaji organizace UFC vydržel až do pátého kola. Jeho trenéři teď slyší kritiku.