Triumf po 16 letech. Golfista Kim bojoval se závislostmi, teď vyhrál v Adelaide

  11:37
Americký golfista Anthony Kim se po 16 letech, během nichž skončil s profesionální hrou a potýkal se s osobními problémy, dočkal turnajového prvenství. Čtyřicetiletý hráč zvítězil v Adelaide na akci seriálu LIV, kde se mu skvěle povedlo závěrečné kolo.

Americký golfista Anthony Kim na turnaji v Adelaide | foto: Reuters

Kim se k profesionálnímu golfu vrátil předloni, předtím se někdejší šestý hráč světového žebříčku ze sportu vytratil a potýkal se s problémy s alkoholem a drogami. Vše začalo v roce 2012 operací achillovky a odhadovaná zhruba roční pauza se protáhla na 12 let. Kvůli závislostem absolvoval léčbu, po návratu ke golfu prohlásil, že od roku 2023 je „čistý“.

V Adelaide zahrál v posledním kole 63 ran, devět pod par, a zvítězil o tři údery před španělskou hvězdou Jonem Rahmem. Před posledním dnem přitom Kim za prvním místem, o které se dělily zřejmě největší hvězdy série LIV Rahm a Američan Bryson DeChambeau, zaostával o pět ran.

Titul mu vynesl vítěznou prémii ve výši čtyři miliony dolarů a první trofej od roku 2010, kdy ovládl turnaj PGA Tour Houston Open. „Bůh mi dal talent a já dnes dokázal předvést dobrý golf. Věděl jsem, že to přijde. Že se to ale opravdu stalo, je docela šílené,“ řekl Kim.

„Nikdo kromě mne nemusí ve mne věřit. A pro všechny, kteří právě prožívají nějaké trable: zvládnout se dá cokoliv,“ dodal hráč, který v seriálu LIV startoval v uplynulých dvou letech na divokou kartu. Až letos získal plnohodnotné místo po Patricku Reedovi, který oznámil odchod z lukrativní série financované Saúdskou Arábií a návrat na PGA Tour.









