Boxera Joshuu po tragické autonehodě propustili z nemocnice

  18:54
Bývalý mistr světa v boxu Anthony Joshua byl v poslední den roku 2025 propuštěn z nemocnice v Nigérii, kde strávil tři dny na pozorování po autonehodě. Informace agentury AP potvrdil mluvčí státu Ogun. Při havárii nedaleko Lagosu zemřeli dva členové Joshuova realizačního týmu. Šestatřicetiletý britský boxer utrpěl lehká zranění.

Jake Paul se brání úderům, kterými ho častuje boxer Anthony Joshua. | foto: AP

„Ačkoli je hluboce zarmoucen a zasažen ztrátou dvou blízkých přátel, lékaři jej pustili zotavovat se domů,“ uvedl mluvčí nigerijského státu Ogun.

Z nemocnice zamířil Joshua se svou matkou do pohřebního ústavu v Lagosu, kde byla před repatriací uložena těla jeho tragicky zesnulých kamarádů.

Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

Obětí nehody se stali boxerův kondiční trenér Sina Ghami a další kouč Latif Ayodele. Vůz s Joshuou a jeho doprovodem v pondělí při předjíždění narazil do kamionu stojícího u krajnice. Podle dosavadních výsledků vyšetřování jel vůz velmi rychle a před nehodou mu praskla pneumatika. Řidič je ve vazbě.

Z Nigérie pocházejí Joshuovi rodiče a olympijský vítěz z Londýna 2012 v mládí v této africké zemi několik let žil. Mistrem světa v těžké váze byl v letech 2016 až 2019 a pak znovu v letech 2019 až 2021. Mezi profesionály má na kontě 29 vítězství a čtyři prohry.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

Boxer Anthony Joshua se raduje po vítězství nad Jakem Paulem.

Bývalý boxerský mistr světa Anthony Joshua, který před deseti dny ve sledovaném zápase porazil youtubera Jakea Paula, se zranil při autonehodě v nigérijském státě Ogun. Šestatřicetiletý Brit skončil...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Rostou Česku obránci pro NHL? Mladíci slyší chválu: Jiříček hraje jako číslo jedna

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

S ohledem na dlouhodobě mizerný stav českých obránců je pohled na juniorskou reprezentaci na šampionátu hokejistů do dvaceti let v Minnesotě příjemně svěží a radostný. Často máte pocit, že jejich...

1. ledna 2026  18:33

ONLINE: Liverpool hostí nováčka, pak v akci City i Tottenham

Sledujeme online
Liverpoolský Dominik Szoboszlai se snaží udržet míč před Gabrielem...

Kritické období zažehnali, fotbalisté Liverpoolu neprohráli sedmkrát v řadě a v 19. kole anglické Premier League hostí nováčka z Leedsu. Souběžně bojuje také Crystal Palace s Fulhamem. Všechna...

1. ledna 2026  18:30

Skokanka Indráčková v Oberstdorfu spadla. Jsem v pořádku, ujistila

Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková v akci. na Turné dvou nocí v...

Česká ženská jednička ve skoku na lyžích Anežka Indráčková měla pád v kvalifikaci na čtvrteční druhý závod Turné dvou nocí v Oberstdorfu. Devatenáctiletá reprezentantka neustála na německém můstku po...

1. ledna 2026  16:43,  aktualizováno  18:21

Koudelka v Ga-Pa jasně prohrál s Kobajašim, i druhý díl Turné ovládl Prevc

Domen Prevc slaví po vítězném skoku v Ga-Pa.

Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc ovládl i druhý závod Turné čtyř můstků a po novoročním triumfu v Garmisch-Partenkirchenu se přiblížil celkovému vítězství v seriálu. Šestadvacetiletý rodák z...

1. ledna 2026  15:27,  aktualizováno  16:53

Vláda Gabonu rozprášila reprezentaci, bývalou hvězdu Arsenalu vyloučila

Pierre-Emerick Aubameyang

Gabonská vláda po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po středeční porážce 2:3 s Pobřežím slonoviny vystoupil v televizi ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula...

1. ledna 2026  15:55

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona startuje čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začíná 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr hraje ve skupině D, kde se utká s Norskem a domácí...

1. ledna 2026  14:59

Otazníky nové sezony. Budou Alcaraz a Sinner dál vládnout a zazáří české ženy?

Carlos Alcaraz (vlevo) a Jannik Sinner pózují před vzájemným soubojem ve finále...

Vyhraje Novak Djokovič 25. grandslam? Podívají se čeští muži do elitní desítky? A překoná Kateřina Siniaková legendární Martinu Navrátilovou? Redakce iDNES se snažila odpovědět na důležité otázky...

1. ledna 2026  14:50

Řekl jsem si: Musíš! A trefil jsem to dobře. Krejčímu ke gólu gratuloval i Haraslín

Ladislav Krejčí slaví svůj gól na hřišti Manchesteru United.

Dlouho už si neužili ani částečnou radost, vždyť fotbalisté Wolverhamptonu na bodový zápis čekali dvanáct zápasů, tedy déle než dva měsíce. I proto Ladislav Krejčí, střelec vyrovnávacího gólu proti...

1. ledna 2026  14:49

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

1. ledna 2026  8:13,  aktualizováno  14:32

Tour de Ski 2025/26: program, výsledky, favorité, kde sledovat

Pole závodníků na Tour de Ski vede švédský lyžař Edvin Anger.

Jubilejní 20. ročník Tour de Ski v běhu na lyžích letos odstartoval 28. prosince v Toblachu a vyvrcholí 4. ledna ve Val di Fiemme. Mezi české naděje patří Michal Novák a Kateřina Janatová. Podruhé za...

1. ledna 2026  14:14

