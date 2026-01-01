Boxera Joshuu po tragické autonehodě propustili z nemocnice

„Ačkoli je hluboce zarmoucen a zasažen ztrátou dvou blízkých přátel, lékaři jej pustili zotavovat se domů,“ uvedl mluvčí nigerijského státu Ogun.
Z nemocnice zamířil Joshua se svou matkou do pohřebního ústavu v Lagosu, kde byla před repatriací uložena těla jeho tragicky zesnulých kamarádů.
Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili
Obětí nehody se stali boxerův kondiční trenér Sina Ghami a další kouč Latif Ayodele. Vůz s Joshuou a jeho doprovodem v pondělí při předjíždění narazil do kamionu stojícího u krajnice. Podle dosavadních výsledků vyšetřování jel vůz velmi rychle a před nehodou mu praskla pneumatika. Řidič je ve vazbě.
Z Nigérie pocházejí Joshuovi rodiče a olympijský vítěz z Londýna 2012 v mládí v této africké zemi několik let žil. Mistrem světa v těžké váze byl v letech 2016 až 2019 a pak znovu v letech 2019 až 2021. Mezi profesionály má na kontě 29 vítězství a čtyři prohry.