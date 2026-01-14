Valesiová a Bidař jsou na ME zatím dvanáctí. Můžeme být lepší, ví partnerka

Autor: ,
  17:34
Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař je na krasobruslařském mistrovství Evropy v Sheffieldu dvanáctá po krátkém programu. Čeští reprezentanti za sebou při společné premiéře na vrcholné akci nechali čtveřici soupeřů. Vedou Gruzínci Anastasija Meťolkinová a Luka Berulava.
Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.

Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu. | foto: Reuters

Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.
Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.
Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.
Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.
5 fotografií

Valesiová s Bidařem měli už před startem jistotu postupu do volných jízd, protože po odstoupení arménské dvojice zbylo ve startovní listině 16 účastníků. V krátkém programu místo obvyklejšího trojitého sólového skoku zařadili dvojitý axel, který nemá takovou obtížnost.

Největší bodovou ztrátu nabrali za chybu partnerky ve výjezdu z odhozeného trojitého salchowu. „Musíme si to rozebrat až na videu. Necítili jsme se úplně špatně, ale v tom házecím skoku stačí malinká chybička,“ řekl České televizi Bidař.

Krasobruslaři a jejich boj s právy na hudbu: Máme jezdit všichni na Mozarta?

Italská rodačka Valesiová připustila, že byla ze své premiéry na ME trochu nervózní. „Musím říct, že celkově jsme spokojení. Vím, že můžeme být lepší. Budeme na tomto programu tvrdě pracovat, abychom byli připraveni na mistrovství světa,“ dodala s odkazem na březnový šampionát v Praze.

Valesiová s Bidařem známkou 53,80 bodu zaostali o 4,62 bodu za osobním rekordem z prosincového závodu v Záhřebu. „Když jsme jeli na začátku, tak jsme ani nečekali nějaký rekord,“ připomněl Bidař, že nastupovali už jako druzí.

Papírově nejsilnější rozjížďka byla jako obvykle ta poslední. Nejlepší výkon předvedli dvojnásobní juniorští mistři světa Meťolkinová a Berulava, kteří za krátký program s doprovodem slavné skladby Bolero získali 75,96 bodu. Před čtvrtečními volnými jízdami si vypracovali více než jednobodový náskok před obhájci titulu Minervou Fabienne Haseovou a Nikitou Volodinem. Mladí gruzínští reprezentanti se pro předloňském stříbru a loňském bronzu přiblížili premiérovému evropskému titulu.

Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.
Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.
Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.
Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.
5 fotografií

Němečtí reprezentanti Haseová a Volodin doplatili na partnerčino zaváhání po sólovém trojitém salchowu i další drobnější chyby. Známkou 74,81 bodu zůstali úřadující vicemistři světa téměř tři body za osobním maximem a průběžně jsou druzí.

Přes 70 bodů se v krátkém programu dostali ještě ruští rodáci v maďarských barvách Maria Pavlovová a Alexei Sviatchenko, kteří si zlepšili osobní rekord na 73,32 bodu a po dvou čtvrtých místech na ME útočí na první medaili. Před další německou dvojicí Annika Hockeová, Robert Kunkel, které patří čtvrtá příčka, mají k dobru téměř osm bodů.

O medailistech v kategorii sportovních dvojic se rozhodne ve volných jízdách, které začnou ve čtvrtek ve 20:00 SEČ.

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Sheffieldu

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 75,96, 2. Haseová, Volodin (Něm.) 74,81, 3. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 73,32, ...12. Valesiová, Bidař (ČR) 53,80

18:00 ženy - krátký program

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Litoměřice vs. TřebíčHokej - 40. kolo - 14. 1. 2026:Litoměřice vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.01
  • 20.00
  • 120.00
Frýdek-M. vs. VsetínHokej - 40. kolo - 14. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 60.00
  • 20.00
  • 1.01
Michalovce vs. Dunajská StredaHázená - 14. kolo - 14. 1. 2026:Michalovce vs. Dunajská Streda //www.idnes.cz/sport
Živě28:33
  • 200.00
  • 100.00
  • -
Jihlava vs. TáborHokej - 40. kolo - 14. 1. 2026:Jihlava vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.00
  • 3.10
  • 3.90
Sokolov vs. ChomutovHokej - 40. kolo - 14. 1. 2026:Sokolov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.30
  • 3.40
  • 2.80
Pardubice B vs. PřerovHokej - 40. kolo - 14. 1. 2026:Pardubice B vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.90
  • 3.70
  • 2.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Dobří kapitáni se vracejí. Hradec a Teplice si mění Trubače s Kodešem

Petr Kodeš (vlevo) je v Teplicích, Daniel Trubač za něj v Hradci Králové.

Velké odchody. A velké comebacky. Prvoligové fotbalové Teplice a Hradec Králové si mění záložníky, dvě velké osobnosti, které ve svých klubech nosily kapitánské pásky. Na severočeská Stínadla se...

14. ledna 2026  17:36

Valesiová a Bidař jsou na ME zatím dvanáctí. Můžeme být lepší, ví partnerka

Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na ME v Sheffieldu.

Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař je na krasobruslařském mistrovství Evropy v Sheffieldu dvanáctá po krátkém programu. Čeští reprezentanti za sebou při společné premiéře na vrcholné akci...

14. ledna 2026  17:34

Semenyo pálil a Anglii zase namíchl VAR: Jde proti logice hry, stěžují si fanoušci

Hráči Manchesteru City pozorují, jak sudí Chris Kavanagh vyhodnocuje situaci na...

Jeho start mohl být ještě úspěšnější, ale sudí mu v Newcastlu po dlouhé konzultaci neuznali druhou trefu večera. Fotbalový záložník Antoine Semenyo, čerstvá posila Manchesteru City, pak jen naštvaně...

14. ledna 2026  17:16

Loprais byl na Dakaru znovu nejrychlejší, už je druhý. Engel jel bez předních brzd

Aleš Loprais v 10. etapě Rallye Dakar.

Aleš Loprais vyhrál 10. etapu Rallye Dakar a po čtvrtém letošním dílčím triumfu se posunul na druhé místo průběžného pořadí kamionů. Dosavadní lídr Mitchel van den Brink z Nizozemska měl problémy,...

14. ledna 2026  13:41,  aktualizováno  17:15

Divoký pád v nočním slalomu. Mistryně světa neustála průjezd cílem

Kanaďanka Laurence St-Germainová na trati slalomu na mistrovství světa ve...

Děsivý moment poznamenal noční slalom ve Flachau. Mistryně světa ve slalomu z roku 2023 Laurence St-Germainová po projetí cílem druhého kola ztratila rovnováhu, udělala nekontrolovaný přemet a tvrdě...

14. ledna 2026  16:52

Nejlepší střelba a páté místo Češek ve štafetě. Vítězství urvaly Norky

Tereza Voborníková na čele štafety žen v Ruhpoldingu.

Poslední štafeta žen ve Světovém poháru před olympijskými hrami se českým biatlonistkám povedla parádně. Většinu závodu v německém Ruhpoldingu jely na pódiových příčkách a potřebovaly jen tři...

14. ledna 2026  16:42

Plzeň stvrdila přestup Durosinmiho do Itálie. Šlo o zajímavou nabídku, řekl Šádek

Rafiu Durosinmi (Plzeň) slaví gól ve 41. minutě utkání proti Dukle Praha.

Nastoupil do šestaosmdesáti zápasů, v nichž se podílel na pětačtyřiceti gólech. Teď fotbalová Viktoria Plzeň velkou oporu ztratila. Třiadvacetiletý útočník Rafiu Durosinmi přestoupil do FC Pisa, oba...

14. ledna 2026  16:31

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

14. ledna 2026  16:14

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonistky startují do štafety žen v Ruhpoldingu.

Světový pohár v biatlonu pádí k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme od středy do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

14. ledna 2026  16:11

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamířila už posedmé za sebou. Závodí se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

14. ledna 2026  16:08

Porazil i Sinnera. Exhibici před Australian Open vyhrál amatér, za výhru si koupí dům

Amatérský tenista Jordan Smith vyhrál exhibiční One Point Slam.

Hlavní soutěže Australian Open odstartují až v neděli, ale Melbourne žije tenisem už teď. Na středu organizátoři připravili exhibiční show s názvem One Point Slam, ve které profesionálové i amatéři...

14. ledna 2026  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.