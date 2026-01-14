Valesiová s Bidařem měli už před startem jistotu postupu do volných jízd, protože po odstoupení arménské dvojice zbylo ve startovní listině 16 účastníků. V krátkém programu místo obvyklejšího trojitého sólového skoku zařadili dvojitý axel, který nemá takovou obtížnost.
Největší bodovou ztrátu nabrali za chybu partnerky ve výjezdu z odhozeného trojitého salchowu. „Musíme si to rozebrat až na videu. Necítili jsme se úplně špatně, ale v tom házecím skoku stačí malinká chybička,“ řekl České televizi Bidař.
Italská rodačka Valesiová připustila, že byla ze své premiéry na ME trochu nervózní. „Musím říct, že celkově jsme spokojení. Vím, že můžeme být lepší. Budeme na tomto programu tvrdě pracovat, abychom byli připraveni na mistrovství světa,“ dodala s odkazem na březnový šampionát v Praze.
Valesiová s Bidařem známkou 53,80 bodu zaostali o 4,62 bodu za osobním rekordem z prosincového závodu v Záhřebu. „Když jsme jeli na začátku, tak jsme ani nečekali nějaký rekord,“ připomněl Bidař, že nastupovali už jako druzí.
Papírově nejsilnější rozjížďka byla jako obvykle ta poslední. Nejlepší výkon předvedli dvojnásobní juniorští mistři světa Meťolkinová a Berulava, kteří za krátký program s doprovodem slavné skladby Bolero získali 75,96 bodu. Před čtvrtečními volnými jízdami si vypracovali více než jednobodový náskok před obhájci titulu Minervou Fabienne Haseovou a Nikitou Volodinem. Mladí gruzínští reprezentanti se pro předloňském stříbru a loňském bronzu přiblížili premiérovému evropskému titulu.
Němečtí reprezentanti Haseová a Volodin doplatili na partnerčino zaváhání po sólovém trojitém salchowu i další drobnější chyby. Známkou 74,81 bodu zůstali úřadující vicemistři světa téměř tři body za osobním maximem a průběžně jsou druzí.
Přes 70 bodů se v krátkém programu dostali ještě ruští rodáci v maďarských barvách Maria Pavlovová a Alexei Sviatchenko, kteří si zlepšili osobní rekord na 73,32 bodu a po dvou čtvrtých místech na ME útočí na první medaili. Před další německou dvojicí Annika Hockeová, Robert Kunkel, které patří čtvrtá příčka, mají k dobru téměř osm bodů.
O medailistech v kategorii sportovních dvojic se rozhodne ve volných jízdách, které začnou ve čtvrtek ve 20:00 SEČ.
Mistrovství Evropy v krasobruslení v Sheffieldu
Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 75,96, 2. Haseová, Volodin (Něm.) 74,81, 3. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 73,32, ...12. Valesiová, Bidař (ČR) 53,80
