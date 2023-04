Po měsíci s novým koněm hned na pódiu. Cílem je ME, říká jezdkyně Vítek

Vzhledem k tomu, že se Grand Prix konala v dějišti blížícího se ME, vyslaly reprezentace do Gorly Minore nejlepší jezdce a koně. Ze stovky dvojic jich do rozeskakování postoupilo dvanáct, Vítek obsadila druhou příčku.

„S Black Jackem se přitom teprve poznáváme,“ připomíná 16letá jezdkyně parťáka, s nímž závodí pouze měsíc. „Pravděpodobně se s ním zúčastním všech týmových soutěží, které má česká reprezentace letos v plánu. Že jsme skončili druzí na našich prvních závodech v tak obtížné soutěži, ukazuje, že bychom mohli dosáhnout opravdu dobrých výsledků.“

Češka položila základy k úspěchu v Itálii díky přípravným závodům, které po tři týdny absolvovala ve Španělsku. V Gorle Minore nestačila pouze na domácí Gretu Leprattiovou.

„Pak jsem se účastnila ještě Poháru národů za Česko v Belgii, v Itálii to byl náš druhý start v tomto seriálu. Black Jack je velmi zkušený, takže jsem se s ním cítila jistě a nebála se riskovat a jet s ním rychleji.“

O nominaci na ME zabojuje Anna Marie Vítek i na domácích závodech v Chuchli, které se uskuteční 25. až 28. května.