Zranění koně? Velký šok, líčí Kellnerová. A jejímu týmu o jediný bod utekla výhoda

Stanislav Kučera
  17:30
Před startem prestižního Prague Playoffs musela řešit hned dvě komplikace. Jednak náhradu do sestavy za sebe, protože se jí zranil kůň, a pak také ztrátu přímého postupu do semifinále. „Ale věřím, že smůlu jsme si už vybrali,“ popisuje Anna Kellnerová, jezdkyně a manažerka parkurového týmu Prague Lions, před vyvrcholením sezony, které v O2 areně začne už ve čtvrtek.
Jezdkyně Anna Kellnerová na tiskové konferenci před začátkem Prague Playoffs | foto: ČTK

Prague Lions měli letošní rok rozjetý skvěle, v seriálu Global Champions dva podniky vyhráli a přidali další tři pódiová umístění. Jenže závěr se jim nepovedl.

Na poslední zastávce v Rijádu se Fernandu Sommerovi polekal kůň a parkur nedokončili, kvůli čemuž Lions o jediný bod ztratili čtvrté místo, které jako poslední zaručovalo postup rovnou do semifinále Prague Playoffs.

Domácí sestava tak bude muset v O2 areně nastoupit už do čtvrtečního čtvrtfinále, což pro koně i jezdce znamená náročnější program.

Anna Kellnerová napjatě sleduje jezdce svého týmu Prague Lions při finále...
Tým Prague Lions před týmovou soutěží na letošní parkurové akci Prague Playoffs.

A kolektivní Super Cup nakonec bude bez Kellnerové, protože její hlavní kůň Firefox se nedávno zranil. Česká jezdkyně se tak nad překážkami představí pouze v pětihvězdičkových rámcových soutěžích s klisnou Kristalline a Prague Lions bude podporovat coby manažerka.

Na týmových ambicích se však nic nemění.

„Budeme bojovat o postup do finále pro šest nejlepších a v něm o stupně vítězů, které nám už dvakrát těsně unikly,“ prohlásila 28letá Kellnerová na středeční tiskové konferenci. „Kluci jsou extrémně nabuzení a to, že nám nevyšel poslední mítink, je pro nás velkou motivací.“

Kellnerová v Praze nenastoupí do soutěže družstev, její kůň se zranil

Zkomplikoval vám nezdar v Rijádu přípravu na Prague Playoffs?
Ano, protože bodově jsme na tom byli tak dobře, že jsme nečekali, že bychom o čtvrté místo ještě mohli přijít. Ale hned v pondělí nebo úterý po závodě jsme se v pohodě domluvili na dalším postupu. Tím, že v Praze nakonec budeme muset skákat více, tak jsme naplánovali, s jakými koňmi by sem kluci mohli jet, a oni si podle toho změnili závodní program. Bylo skvělé, že jsme se mohli takhle semknout a zapracovat na co nejlepší přípravě.

Ceníte si vstřícnosti členů vašeho týmu?
Určitě jsem jim vděčná. My jsme bohužel i bohudík na takové situace zvyklí, protože jsme ve sportu, ve kterém se tohle stává hrozně často. Nezáleží jen na nás, ale hlavně na našich koňských svěřencích, takže flexibilita je hrozně důležitá. Každopádně jsme silný tým a chceme bojovat jeden za druhého.

Jak ovlivnil strategii skládání týmu fakt, že pokud se vám podaří postoupit až do nedělního finále, bude to pro Prague Lions už třetí parkur ve čtyřech dnech?
Víme, že některým koním vyhovuje skákat třikrát za víkend, a pak jsou zase jiní, pro které je lepší závodit dvakrát nebo dokonce jen jednou. Podle toho jsme se snažili sestavu vybrat. A navíc víme, že do semifinále se teprve musíme kvalifikovat, takže do čtvrtfinále nemůžeme postavit slabší složení, než v jakém bychom jeli případné finále.

Prozradíte, kdo za vás ve čtvrtek vyjede?
Thibeau Spits s Impressem, což je jeho nejlepší kůň, pak Fernando Sommer s High Five, což je taky jeho nejsilnější svěřenec. A třetí dvojicí bude Pieter Devos s Casual, což je jeho dlouholetá kobylka, se kterou má naprosto fenomenální výsledky a byli spolu i na mistrovství Evropy. I díky tomu doufáme, že tým máme silný.

Jak vás osobně mrzí zranění vašeho hlavního koně Firefoxe?
Jelikož jsme to vůbec nečekali, tak to byl opravdu velký šok. Firefox byl ve velmi dobré kondici, a i když to zranění naštěstí není obrovské, tak po konzultaci s veterináři ho z ježdění vyřadilo na dva měsíce. Když jsem to říkala kolegům, byli velmi zklamaní. Nejen kvůli týmu, ale i kvůli mně, což bylo hezké. Věděli, jak je pro mě důležité podpořit tým a že jsem celou sezonu plánovala tak, abych se s Firefoxem mohla na Prahu připravit.

Věříte, že už jste si nepřízeň osudu vybrali před Prague Playoffs?
Doufám. Dívala jsem se, jaké jsme v posledních dvou až čtyřech letech měli výsledky, a pokaždé v sezoně máme jeden neúspěch, že přijde eliminace nebo že jezdec spadne. Letos nás to potkalo v Rijádu, což nás samozřejmě mrzelo, ale doufám, že v Praze budeme o to silnější.

V jaké formě je vaše v uvozovkách náhradnice Kristalline?
Snad v dobré. Takhle velké závody ještě nikdy nezažila, je mladá a nezkušená. Ale už dopředu jsem si naplánovala, i když původně to mělo být s jiným koněm, že poslední závody v sezoně půjdu v Maastrichtu, které jsou taky složitější a mají alespoň z jedné třetiny podobnou atmosféru jako Prague Playoffs. A tam se toho moc nebála, takže se těším, že se tady ukáže. Měla bych s ní skákat ve čtvrtek, pátek i sobotu.

Jaká je devítiletá Kristalline povahově?
Je pro ni důležité mít klidné opracování a myslím, že atmosféru v areně si pak užije. Ona je sice velikostí skoro poník, ale myslí si, že má dva metry, takže se určitě bude chtít předvést.

Budete chtít více uspět jako jezdkyně, nebo manažerka?
Extrémně důležitý je pro mě tým Prague Lions, protože kvůli němu tady jsme. Ale jelikož budu sama závodit, tak věnuju maximální pozornost také tomu, abych v těch pětihvězdičkových soutěžích ukázala co nejlepší výsledek.

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

