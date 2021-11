Nejdřív drama, pak úleva. Niels to zvládl zkušeně, děkovala Kellnerová

Kellnerová se na parkurovém svátku představila po třech letech. Předloni ji zastavilo zranění, loni se akce kvůli covidu nekonala.

Za cíl si s týmem dala postup do dalších dnů.

Splnili ho, bylo to ale drama.

První člen týmu - Jur Vrieling v sedle Fumicino van de Kalevallei - zvládl svou jízdu bezchybně a zapsal jen jeden trestný bod za překročení časového limitu.

I Kellnerové se zprvu dařilo, jenže poté spolu s koněm Silverstone G najeli na překážku připomínající Karlův most. A na ní přišla první minela.

„Nájezd byl v pořádku. Dokonce mě trochu na skok i táhl, což je v jeho případě pozitivní,“ popisovala čtyřiadvacetiletá Češka. „Ale při samotném odrazu zaváhal - asi jak viděl bazének pod ním - a já jsem seděla trochu pasivně, protože jsem zvyklá, že když mě takhle zatáhne, tak ho nechám samostatně skočit. Ale tím, že zaváhal a já jsem to vůbec nečekala, tak jsme shodili.“

Pražskou halou se rozezněl náraz, jak část překážky dopadla na zem. Ba co víc, Češka se v sedle zakymácela a musela se pořádně přidržet.

„Bylo to tak. Když kůň neudělá takový skok, na jaký jste zvyklý, tak je to vždycky o tom, nespadnout. Ale to se naštěstí podařilo,“ popisovala.

Po dopadu Kellnerová zkontrolovala, zda je koník v pořádku. Byl, a tak si nařídila: Hlavně dojeď.

„Bylo mi jasné, že zbytek parkuru budu muset odjet pod větším tlakem, než bych chtěla. Z toho přišly i dvě chybičky, protože jsem koni nedala takový klid,“ říkala.

Tehdy zafungovalo i kouzlo domácího publika. O2 arena sice nebyla tolik zaplněná, jako se čeká o víkendových kláních, i přesto fanoušci hnali své favority dopředu.

Když Lions nastupovali na závodiště, vyprovázel je bouřlivý potlesk. „A v průběhu parkuru jsem slyšela, že diváci mlaskali a snažili se mně i koníkovi pomoct. Bylo hezké vidět, že při nás všichni stojí. Toho jsem si hodně vážila,“ děkovala Češka.

V další části parkuru přidala další dvě chyby a překročila limit a na kontě Lions se rozsvítilo číslo 14. Pokud chtěli mít jistotu a nespoléhat se na časové kritérium, poslední člen týmu - Bruynseels s Delux van T&L - nesměl víc než jednou chybovat.

„Předchozí jízdu jsem nesledoval,“ líčil Belgičan. „Musel jsem se zeptat, jak mám jet.“

A úkol zněl jasně: Jeď pokud možno čistě.

„Byl jsem trochu pod tlakem,“ kývl Bruynseels. „Neměl jsem ale moc času přemýšlet a rovnou jsem vjel na kolbiště. Naštěstí byl můj kůň ve skvělé formě. Jel úžasně a dodal mi sebevědomí. Musím mu poděkovat.“

Bruynseels se čistě přenesl přes všechny překážky a v pražském týmu mohl propuknout jásot. Jsme v semifinále!

„Po jízdě Nielse jsem si hodně oddechla,“ vyprávěla Kellnerová. „Cíl byl se kvalifikovat do dalších dnů, takže jsem byla ráda, že, i když byl Niels pod velkým tlakem, to zvládl jako zkušený jezdec a s koněm podali skvělý výkon.“

Lions tak mohou vyhlížet páteční semifinále. A Kellnerová se chystá na změnu koně, o postup do závěrečné části pojede s Catch Me If You Can.

„Takhle to bylo v plánu. Jedině snad kdyby Silverstone G skákal hodně dobře, tak bych to možná zvažovala, ale takhle nastoupí Catchie,“ povídala.

A věřila: ani semifinále nebude konečná.