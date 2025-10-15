Kellnerová si zvyká na „Ohnivého lišáka“. A Catchie? Snad bude mít hříbátko, popisuje

Do posledních minut před začátkem tiskové konference telefonuje, píše zprávy a intenzivně debatuje s kolegy. Chvíli v češtině, ale hlavně v angličtině. „Omlouvám se, ještě chvilku, řešíme příjezd posledního člena týmu,“ vysvětlí. Anna Kellnerová se prakticky nezastaví.
Anna Kellnerová napjatě sleduje jezdce svého týmu Prague Lions při finále...

Anna Kellnerová napjatě sleduje jezdce svého týmu Prague Lions při finále týmové soutěže na Prague Playoffs.

Tým Prague Lions ve složení (zleva) Derin Demirsoy z Turecka, Anna Kellnerová,
Anna Kellnerová na tiskové konferenci před parkurovým Prague Playoffs 2025.
Anna Kellnerová na tiskové konferenci před parkurovým Prague Playoffs 2025.
Anna Kellnerová závodí na prestižní parkurové akci Prague Playoffs na koni
Coby manažerka má na starost chod parkurového družstva Prague Lions, kterému se v aktuální sezoně výtečně daří, navíc je i jeho jezdkyní.

A jelikož se na přelomu roku po šesti letech rozloučila s klisnou Catch Me If You Can, která si užívá sportovního důchodu, intenzivně trénuje s novými koňmi, aby si na sebe navzájem zvykli.

„Nějaký režim jsem si v tom všem už našla,“ prohodí s úsměvem.

V následujících dnech jí práce bude ještě přibývat. Už za pět týdnů začne Prague Playoffs, velkolepé finále sezony se po dvou letech vrátí do české metropole.

Anna Kellnerová závodí na prestižní parkurové akci Prague Playoffs 2023 na koni Hurricane D.D.

A domácí výběr věří, že povedený ročník, v němž už dosáhl na dvě prvenství a další tři pódiová umístění, ještě vyšperkuje. „Několikrát už jsme byli čtvrtí, takže teď určitě chceme do nejlepší trojky,“ líčí 28letá Kellnerová.

Dva závody před koncem základní části parkurového seriálu drží Lions čtvrté místo z 18 celků, což jim při Playoffs jako posledním zajišťuje nasazení rovnou do semifinále.

„Byla by velká výhoda, kdybychom mohli závodit až v pátek,“ přibližuje česká jezdkyně-manažerka.

Spolu s ní tvoří sestavu Belgičané Pieter Devos, Niels Bruynseels a Thibeau Spits, Mexičan Fernando Sommer a Turek Derin Demirsoy.

Tým Prague Lions ve složení (zleva) Derin Demirsoy z Turecka, Anna Kellnerová, Mexičan Fernando Sommer a Belgičan Thibeau Spits.

Při finále v Praze pojedou za každý tým vždy tři jezdci, v běžných závodech jdou do akce jen dva.

A právě Kellnerová vymýšlí a plánuje, kde bude kdo startovat, aby Lions pokaždé dokázali poskládat co nejsilnější a nejodpočatější skvadru. Zatím to vypadá, že v Praze se představí ona a trio Belgičanů.

„Hlavní část týmu je pohromadě už dlouho. Známe se a mluvíme spolu na rovinu, nikdo nehraje žádné hry. Tím pádem jsme více namotivovaní podat pro sebe i fanoušky co nejlepší výkony.“

Loni se závěrečný podnik Global Champions League poprvé konal v Rijádu, který sice připravil špičkové zabezpečení, ale vyhlášené pražské atmosféře ani zdaleka nestačil.

„Byly to velmi tiché závody, kde sice šlo o hodně, ale každý si odzávodil to, co měl, a pak se šlo zpátky do hotelu a nějaká velká euforie nebyla,“ říká Kellnerová. „Jezdci, ošetřovatelé, majitelé koní i sponzoři se mě tam každý den ptali, jestli je pravda, že se Praha zase vrátí.“

Anna Kellnerová na tiskové konferenci před parkurovým Prague Playoffs 2025.
Anna Kellnerová na tiskové konferenci před parkurovým Prague Playoffs 2025.

A proto se do Česka všichni těší. Diváci budou zvědaví i na to, jak si největší domácí hvězda povede v sedle nového koně.

„Před dvěma a půl měsíci jsem začala závodit s Firefoxem,“ prozrazuje.

Jméno, jehož doslovný překlad zní „Ohnivý lišák“, se k desetiletému hřebci hodí, protože zatímco doma je hodný, při skákání nad překážkami ukazuje výbušný temperament.

„Takže ho potřebuju uklidňovat. Catchie jsem naopak musela motivovat, aby měla ten správný chtíč,“ srovnává ho s Catch Me If You Can.

S Firefoxem byla na dosavadních soutěžích spokojená, jen neví, jak si hřebec poradí se zaplněnou O2 arenou, která účastníky vždy vítá mohutným aplausem.

Anna Kellnerová na koni Firefox

„Před takovýmhle publikem ještě nikdy nezávodil. A i když si myslím, že ho bude těžké zvládnout, tak je ten typ koně, který na závodech ještě více vyroste. Tak doufám, že se mu to zalíbí.“

A co dlouholetá parťačka Catchie, s níž se vypracovala do světa velkého parkuru i na olympijské hry v Tokiu?

„Chybí mi, ale vídám ji doma každý den,“ doplňuje Kellnerová. „Příští rok od ní snad budeme mít hříbátko, takže doufám, že budeme vytvářet novou generaci.“

Zájem diváků je velký, pořadatelé doufají v rekord

Podle předsedy organizačního výboru Jana Andrlíka je o Prague Playoffs větší zájem než předloni, letošní seriál Global Champions vyvrcholí v O2 areně ve dnech 20. až 23. listopadu. Před rokem se na závěr sezony závodilo v Rijádu, který se bude v nadcházejících letech s Prahou v pořadatelství střídat.

V české metropoli se od roku 2018 uskutečnilo úvodních pět ročníků Playoffs, poslední z nich v roce 2023.

A fanoušci jsou podle Andrlíka natěšení, aby znovu viděli ty nejlepší koně a jezdce světa. Pořadatelé chtějí útočit na předloňský rekord, kdy do haly za čtyři dny zavítalo bezmála 40 000 fanoušků. O víkendu byly tribuny narvané, ale šance na zlepšení je ve čtvrtek a v pátek.

„To jsou neméně atraktivní soutěže a hlavně je tam stejná show jako ve víkendových dnech. Doufám, že kapacitu naplníme. V tuhle chvíli jsme zhruba o pět tisíc lístků před trendem prodejů z roku 2023. Doufáme, že se dostaneme přes těch 40 000,“ řekl Andrlík.

Pořadatelům dala pauza možnost ještě více propracovat zejména audiovizuální show a doprovodné efekty. Do střechy libeňské haly bude zavěšeno 70 tun nejrůznějšího vybavení. „Velkou novinkou je, že letos poprvé použijeme transparentní LED panely. Když zhasnou, tak budou průsvitné. Budeme dělat velkou parádu,“ prohlásil Andrlík.

(ČTK)

Silák Sacha zpět na Spartě. Treille tu hrál s bráchou, teď pod ním vyhlíží olympiádu

I kdybyste si Sachu Treilleho náhodou nepamatovali, na ledě hned upoutá pozornost. Ohromná silná postava, přísný výraz. Kapitán, s kterým se nikdo do soubojů dvakrát nežene. Ale zdání klame,...

15. října 2025  7:38

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

15. října 2025  6:54

