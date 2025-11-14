S desetiletým Firefoxem závodila Kellnerová v Londýně při Global Champions nebo na čtyřhvězdičkových závodech ve Valkenswaardu. Chtěla si ho vzít do Prahy, aby týmu Prague Lions mohla pomoci nejen jako manažerka.
„Okolnosti nám však nepřály a před třemi týdny se lehce zranil. Původně jsem s ním plánovala nastoupit při Prague Playoffs do týmu, ale situace se bohužel změnila, a tak do Prahy beru pouze Kristalline,“ uvedla.
S klisnou se chystá závodit ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. „První den určitě nebudu brát jako warm up, ale pojedeme naplno. Moc se na to těším, a i když je Kristalline poměrně malá, tak doufám, že ukáže, co v ní je,“ prohlásila česká reprezentantka.
Do Super Cupu budou na Prague Playoffs, které se uskuteční od 20. do 23. listopadu, za pražské Lvy připraveni nastoupit Niels Bruynseels, Pieter Devos, Fernando Martinez Sommer a Thibeau Spits. „Kluci se na Super Cup pečlivě připravují a dorazí velmi silná sestava koní. Chceme ukázat ty nejlepší kombinace a předvést co nejlepší výkony,“ uvedla Kellnerová.
V základní části Global Champions se Prague Lions dařilo, dva závody vyhráli a v dalších třech byli na pódiu. V posledním závodě v Rijádu ale přišli o čtvrtou pozici, která by jim zajistila přímý postup do pátečního semifinále Super Cupu a kterou už měli téměř jistou.
„Do Rijádu letěl tým v opravdu velmi silné sestavě a s takovým výsledkem jsme vůbec nepočítali. Byli jsme v pozici, kdy jsme mohli dosáhnout téměř na jakýkoliv výsledek, abychom se dostali rovnou do semifinále. Bohužel nám asi hvězdy moc nepřály a v druhém kole soutěže Fernando Martinez Sommer s Lady van de Haarterhoeve parkur nedokončil poté, co se jeho klisna dvakrát polekala. Celou sezonu i s touto klisnou podával stabilní výkony, ale takový je náš sport, že to občas nevyjde,“ konstatovala Kellnerová.
Čeští fanoušci proto domácí tým uvidí v O2 Areně už ve čtvrtečním čtvrtfinále. V posledních třech ročnících Super Cupu se Prague Lions vždy probojovali až do nedělního finále. Jednou obsadili šestou příčku, dvakrát byli čtvrtí.