Pocta i zodpovědnost. Kellnerová se chystá na kvalifikaci o Paříž v Chuchli

V české sestavě pro týmovou kvalifikaci, která se uskuteční v rámci závodů CSIO4* CET Prague Cup a pro parkurová národní družstva skýtá jedinou možnost, jak se do Paříže nominovat, figurují vedle Kellnerové Aleš Opatrný, Vladimír Tretera a Filip Doležal. Usilovat budou o jedno ze dvou postupových míst.

Kellnerová zažije kvalifikaci poprvé, neboť před čtyřmi roky se zotavovala po zlomenině nohy a do Budapešti odcestovala jen jako podporovatelka kolegů. V pátek v Chuchli už vyrazí přímo na trať.

„Je to pro mě velká pocta, ale také obrovská zodpovědnost, protože reprezentovat Českou republiku při takto důležité soutěži je velmi psychicky náročné. I když jsem za to moc ráda, tak jsem zároveň nervózní,“ přiznává. „Ale určitě se moc těším, že v Chuchli o účast na olympiádě zabojujeme. Doufám, že to dopadne dobře.“

Před domácími diváky se představí v sedle své klisny Catch Me If You Can, s níž pravidelně startuje při závodech Global Champions. „Poslední závody s Catchie byly menší, aby si skočila jen něco nižšího a zůstala při chuti. Chci, aby se cítila dobře a skákání ji stále bavilo. Doufám, že budeme obě dobře naladěny.“

Vedle Česka budou o kvalifikaci do Paříže usilovat Bulharsko, Izrael, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán. V dvoukolové soutěži se budou radovat dva nejlepší celky.

Anna Kellnerová na olympijských hrách v Tokiu

„Největším favoritem určitě bude Izrael, jehož reprezentanti mají možnost dlouhodobě startovat na pětihvězdičkové úrovni. Určitě nesmíme podceňovat Turecko, velmi silné může být také Polsko. Zajet dobře může každý,“ popsala Kellnerová v tiskové zprávě organizátorů.

A jak vidí šance české sestavy?

„Určitě jsme silní, ale budeme muset bojovat a vzájemně se podporovat. Když tam pojedeme jako jednotlivci, ne jako tým, tak postup neurveme. Je důležité se semknout, nebýt negativní, když se někomu něco nepovede, ale naopak dotyčného motivovat do druhého kola.“

Anna Kellnerová při tréninku před parkurovým Prague Playoffs

Češi čerpají sebedůvěru i z faktu, že se jim při Pohárech národů konaných v rámci závodů CSIO CET Prague Cup v Chuchli daří. Loni skončili druzí, předloni zvítězili.

„Ale letos máme poprvé CSIO4*, zatímco předešlé roky šlo vždy jen o tříhvězdičkové závody,“ upozorňuje Kellnerová. „Navíc teď každá ze zemí vyšle své nejlepší jezdce a koně. Takže i když se nám dva roky po sobě v Chuchli dařilo, tentokrát bude náročnost úplně jiná.“