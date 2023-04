Kellnerová skončila v Miami druhá, tým Prague Lions už je třetí

Kellnerová v sedle Catch Me If You Can projela cílem těsně před časovým limitem, v součtu Prague Lions zapsali čas 145,56 a průběžně vedli. Jejich výkon překonali pouze Madrid in Motion, kteří byli o dvě sekundy rychlejší. Pořadatelé kvůli počasí zkrátili soutěž na jedno kolo.

„Bohužel jsem měla dvě chyby. Musím se ještě podívat, proč přišly, protože patřily spíš mezi ty lehké,“ uvedla v tiskové zprávě Kellnerová. Česká olympionička, která je zároveň manažerkou týmu, by se svou patnáctiletou klisnou měla nastoupit i v dnešní Grand Prix.

Global Champions letos zahrnuje 16 zastávek a vyvrcholí listopadovým Playoffs v Praze. V loňském ročníku skončili Prague Lions celkově třetí a na Prague Playoffs poprvé postoupili do finále Super Cupu.