Skeletonistka Fernstädtová vstoupila do nové sezony SP šestnáctým místem

Fernstädtová byla v Koreji po prvním kole s vyšším startovním číslem 22 osmnáctá. V druhé jízdě pražská rodačka, jež za týden oslaví 28. narozeniny, zhruba o půl sekundy zrychlila a předstihla dvě soupeřky.

V nahrávce pro média Fernstädtová uvedla, že na výsledek měla velký vliv kvalita dráhy, jež se postupem času výrazně zhoršovala. „Je tady skoro 20 stupňů a sluníčko, takže už to bylo v trénincích, že když jel člověk vzadu, tak byl o vteřinu dvě pomalejší. A bylo to vidět i teď. Když se v druhém kole pořadí otočilo, měla jsem o půl sekundy rychlejší čas, i když jsem udělala o hodně víc chyb,“ řekla bývalá juniorská mistryně světa, jež do roku 2018 závodila za Německo.

„Dnes jsem byla spokojená se starty. A šestnácté místo... jsem ráda, že jsem se zase dostala v pohodě do dvacítky. Škoda druhé jízdy, kde jsem udělala ty chyby. Mohlo by to být o hodně lepší. Vím, že by to šlo, jen to musím dát dohromady a zajet dvě čisté jízdy,“ řekla Fernstädtová.

Česká reprezentantka, která se už několik let potýká s cukrovkou, si šestnáctým místem připsala druhé nejlepší umístění v tomto kalendářním roce. O jednu příčku výše byla Fernstädtová v únoru v Altenbergu v minulé sezoně, v níž zaznamenala celkovou 21. pozicí nejhorší výsledek v kariéře.

Pro první vítězství ve Světovém poháru si dojela Britka Amelia Coltmanová, které se v druhém kole povedl málo vídaný posun z patnácté příčky. Průběžně vedoucí Janine Flockovou z Rakouska porazila o osm setin. Třetím místem, svým prvním pódiovým v SP, překvapila Brazilka Nicole Silveiraová. Fernstädtová na vítězku ztratila 85 setin sekundy.