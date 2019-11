Vyjedou čeští fandové za skeletonem? Česká naděje Fernstädtová láká

Optimismem a vírou v sebe samu hýří právem, v minulé sezoně se totiž stala juniorskou světovou šampionkou a ovládla Interkontinentální pohár. Přesto si uvědomuje, že ji nyní čekají náročnější výzvy. „Budu jezdit proti těm nejlepším soupeřkám, takže s ambicemi bych počkala, až jak budou vypadat první závody. Ale už se těším, léto bylo dlouhé.“

Během něj se Fernstädtová soustředila především na starty, v nichž za konkurencí zaostávala. „Dělali jsme hodně sprintů a věnovali se technice běhu. Hodně jsem trénovala v Polsku a také v Praze nebo v Calgary. Doufám, že to dokážu přenést na led,“ věří.

Pro boje ve Světovém poháru bude mít k dispozici nové vybavení - lepší saně i kombinézu a helmu, na jejichž tvorbě se sama podílela. „Ty saně se trochu jinak řídí, jsou tvrdší a reagují na mé povely rychleji. Když zatlačím ramenem, reagují hned, a ne až v další části dráhy. Pro mě jsou sice jiné, ale navenek bude jízda vypadat stejně,“ popisuje Fernstädtová.

Také kombinéza a helma mají pro skeletonistky při svištěním ledovým korytem velkou důležitost. „Kdybych jezdila s úplně špatnou kombinézou, budu pomalejší třeba o půl vteřiny,“ zdůrazňuje Fernstädtová. „Teď budu mít ale výbornou, s lepším střihem. Je pohodlná, což je u kombinézy dost potřeba. A taky je super, že jsem se sama podílela na jejím designu.“

Anna Fernstädtová ještě se starým vybavením na mistrovství světa ve Whistleru.

Další změnou, kterou dcera české matky a německého otce před sezonou udělala, je angažování nového trenéra. K polskému kouči Davidu Kupczykovi se přidává Kanaďan Jeff Paine, stříbrný medailista ze skeletonu na olympijských hrách ve Vancouveru. „Chtěla jsem ho jako trenéra, protože mi strašně chyběl někdo, kdo by mi pomáhal s materiálem,“ vysvětluje Fernstädtová.

„Jeff hodně spolupracuje s výrobcem mých nových saní, takže ví, jak z nich dostat to nejlepší. V přípravě na sezonu jsme se ještě neviděli, ale potkáme se teď za dva týdny na Severoamerickém poháru. Byli jsme v kontaktu přes telefon, testovali jsme nějaké věci na saních. To dopadlo docela dobře, a jsem ráda, že budu mít někoho s mnohem většími zkušenostmi,“ těší se česká skeletonistka, která první závody absolvuje 20. a 21. listopadu v americkém Lake Placid. Na stejném místě 7. prosince vstoupí do Světového poháru.

„Natrénováno mám dobře,“ prohlašuje Fernstädtová. „Láká mě potřetí v řadě stát se juniorskou mistryní světa, těším se i na seniorský šampionát, který proběhne koncem února v Altenbergu jen kousek za hranicemi. Tak doufám, že mě přijede podpořit hodně českých fanoušků.“