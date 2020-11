Jak otupit averzi ke startům. Fernstädtové pomáhají posily z týmu Ledecké

„Jsou ve sportu dlouho, takže to všechno znají, a jestli jsou to lyže, snowboard nebo skeleton, to už je jedno,“ pochvaluje si přínos Marka a Kouřila, kteří se podíleli na zlaté medaili Ledecké v super-G na olympijských hrách v Pchjongčchangu, 23letá Fernstädtová.

„Hodně pracujeme také na mentální stránce, chceme start spojit do jízdy, takže to pro mě nebude nic negativního. Vždycky jsem k tomu startu měla špatný vztah, takže na tom taky pracujeme a myslím, že to bude dobrý.“

Co mají přesně na starost?

Kupka (Marek) je fyzioterapeut a Olsen (Kouřil) mi zase pomáhá se saněmi, leští nože a pomáhá mi i s tréninkem. Sleduje mě ze startu, Kupka je zase v cíli a pak společně probíráme videa.

Angažováním těchto úspěšných jmen tedy vyhlašujete útok na medaili na hrách v Pekingu 2022?

Olympiáda je ještě daleko, teď nás čeká komplikovaná sezona, uvidíme, jak to půjde.

Už si vyzkoušeli váš skeleton?

Mají strach, ale třeba je ještě přemluvím a někdy zkusíme.

Jak to vypadá s vaší spoluprací s Kanaďanem Jeffem Painem?

Na první půlku bohužel nemůže přiletět, ale budu mu posílat videa a budeme spolupracovat online. Bude se koukat na dráhy i na závody, bude mi radit i ohledně materiálu, jaké zvolit nože a tak. Plánujeme, že přijede po Novém roce na první tři závody a pak se mnou poletí do Číny.

Bude to takto na dálku fungovat?

Nějak bude muset. Máme aplikaci, kam nahraji videa, a on mi k tomu něco namluví. Co se týče výběru nožů, tak máme data, časy, rychlosti i srovnání s jinými závodnicemi.

Sezona vám začne příští pátek v lotyšské Siguldě. S jakými ambicemi do ní jdete?

Hodně jsme trénovali starty, takže doufám, že v nich bude nějaký posun. Jinak se o ambicích mluví těžko, protože nevíme, kdy bude kdo na závodech startovat. Třeba teď v první půlce nebudou Američani a Kanaďané, takže je těžké teď říct nějaké umístění. Ale doufám, že se mi povedou starty a zajedu dobré jízdy.

Jak bude vůbec Světový pohár vzhledem k aktuální situaci vypadat?

Všechno z Ameriky se přesunulo do Evropy. Před závody máme jen dva tréninkové dny a vždycky jeden den pauzu, kdy budou trénovat bobisti, abychom se nepotkávali. Před každým závodem i po něm máme testy.

Ovlivnila vás nějak současná omezení v přípravě?

Trénink fungoval tak, jak byl plánovaný, ani jsem jej moc uzpůsobovat nemusela. Byla jsem hodně v Šumperku, kde jsme normálně trénovali venku nebo jsem byla sama.

Zkoušela jste i nějaké změny v tréninku startů, o jejichž vylepšování mluvíte dlouhodobě?

Hodně jsme ladili techniku běhu a díky Olympu (Centru sportu ministerstva vnitra) a svazu jsme trénovali také na trenažeru. A byli jsme i dvakrát v Königsee na ledovém trenažeru, hodně jsme trénovali v závodní pozici, která je jiná než normální běh a sprint.

Co říkáte na trenažer na Olympu?

Byli jsme na něm třikrát, byl hotový teprve v červenci, takže zas tolik času jsme na něj neměli. Ale je pro mě určitě dobrý, protože běhám v té startovní pozici, a ještě k tomu z kopce.

Máte k dispozici i nějaká čísla, jak se vám při startech vede?

Teď v tréninku jsem běhala 6,0 vteřin, tedy stejně jako na mistrovství světa. Jsem tedy na závodní úrovni, kterou jsem měla před rokem, a to už v listopadu, což mě těší. A jinak se uvidí na prvním závodě, protože trénink a závod je vždycky něco jiného. Ale pocit z toho mám dobrý.