Skeletonistka Fernstädtová zahájila SP desátým místem v olympijské dráze

Česká reprezentantka, jež na loňských hrách v Pekingu obsadila na stejné trati sedmé místo, v součtu dvou jízd ztratila na vítězku 2,38 sekundy. V obou kolech zajela jedenáctý čas, mezi 17 účastnicemi ale tradičně zaostávala na startu. V prvním kole byla v úvodní pasáži pomalejší jen jedna soupeřka, ve druhém dvě.

„Desáté místo je na každé dráze docela v pohodě. Trošku nespokojená jsem se startem, ale měla jsem problémy trošku s cukrem. Byla jsem hodně nervózní na první závody sezony, tak mi to trochu vystřelilo, s čímž jsem si úplně neuměla poradit, protože jsem teď v tréninku měla o dost níž,“ řekla v nahrávce pro média Fernstädtová, jež oznámila loni v lednu, že trpí cukrovkou prvního typu, a motiv své nemoci má i na helmě.

Jízdu v dráze hodnotila šestadvacetiletá rodačka z Prahy vesměs pozitivně. „Škoda třináctky (zatáčky), tu jsem celé dva týdny jezdila v pohodě, ale dneska tam dvakrát trochu ťukla. Ale zato jsem projela dobře devítku, kterou jsem ani jednou nejela v tréninku dobře,“ dodala.

Po návratu do olympijské vesnice vzpomínala na pekingské hry z loňského února. „Bylo to o dost hezčí. Není covid, je to cítit, můžem se bavit s lidma, jsou strašně milí. Na jídle můžeme sedět vedle sebe a bavit se. Máme víc svobody, jeli jsme i na výlety,“ popsala.

Hermannová si připsala 18. triumf v SP, třetí skončila Kanaďanka Mirela Rahnevaová. Německého vítěze měl i závod mužů, triumf z her v Pekingu zde zopakoval Christopher Grotheer; na stupně vítězů jej doprovodili domácí závodníci.

Seriál se nyní přesune do Evropy a 8. prosince bude pokračovat v La Plagne ve Francii.