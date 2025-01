Nejhorší výkon v sezoně. Fernstädtová dojela ve Svatém Mořici devatenáctá

Fernstädtová startovala jako první a úvodní kolo zvládla v čase 1:10,55 minuty. Rychle se začala propadat, na nejrychlejší Flockovou ztratila bezmála sekundu.

Na rozdíl od loňska, kdy skončila ve Svatém Mořici šestadvacátá, jí to tentokrát alespoň stačilo na postup do druhého kola. Do finálové pětadvacítky se dostala z dvaadvacátého místa.

Ve druhé jízdě osmadvacetiletá česká reprezentantka o více než šest desetin sekundy zrychlila a díky sedmnáctému času si celkově polepšila o tři pozice.

V průběžném pořadí SP se propadla ze sedmého na desáté místo. Udržela pozici mezi elitní desítkou skeletonistek, která se losuje na úvod startovní listiny každého závodu.

Ze druhého vítězství za sebou se radovala Flocková, která porazila o 18 setin Belgičanku Kim Meylemansovou. Třetí skončila Brazilka Nicole Silveiraová. Fernstädtová ztratila na vítězku 1,81 sekundy.