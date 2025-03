Bronz z mistrovství světa. I s cukrovkou. Neuvěřitelné, žasla Fernstädtová

Bronz očima trenéra Josefa Andrleho „Snažil jsem se Aničce vtloukat do hlavy, že se může na bednu dostat. V tomhle je trochu zdrženlivá, ale už podruhé v sezoně si uvědomila, že na to má, takže si může věřit i dál.“ „Mistrovství světa má nejtěžší závodní model, jdete čtyři jízdy ve dvou dnech. Když jste hodně vysoko a neumíte s tím pracovat, což už se jí párkrát stalo, tak je to zrádné. Proto jsme druhý den modelovali tak, že je to samostatný závod. Takhle jsme to brali i před čtvrtou jízdou, i když to samozřejmě bylo těžké, protože si uvědomovala, na co může dosáhnout.“ „A co bronz znamená směrem k olympiádě? Letos jsme to pojali tak, že každý závod je příprava právě na olympiádu. Anička si hlavně dokázala, že to v těch dvou dnech může zvládnout. Takže pokud nám tam postaví aspoň trochu složitější trať, bude to perfektní.“