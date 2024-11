Na sport myslím vždycky jen minutu. Fernstädtová o životě s cukrovkou

Na cestě vzhůru extraligovou tabulkou vytasila brněnská Kometa velmi silnou zbraň: v jejích řadách od poloviny října exceluje nově složený druhý útok, v němž se Američan Peter Mueller po návratu do...

Dokoupil se chystá na Duklu. Pozor na Josefa, varuje parťáky z Plzně

V přípravě si to zkusil nanečisto, v neděli už se plzeňský házenkář Jiří Dokoupil proti pražské Dukle, ze které v létě zamířil do Talentu, postaví naostro. „I já to vnímám jako derby,“ říká.