České vlajky v hledišti, Fernstädtová v olympijské generálce skončila sedmá

Podporu téměř domácí si na dráze v příhraničím městečku užívala. „Už kvůli tomu to mám v Altenbergu ráda, vždycky je tady hodně lidí a krajanů,“ zářila devětadvacetiletá olympionička. „A taky je tady těžší trať, kde se pracuje. Takové mám radši, než když se jen leží.“
V prvním kole zvládla nástrahy 1 413 metrů dlouhého ledového koryta se 17 zatáčkami v sedmém nejrychlejším čase a své umístění ve druhé jízdě potvrdila. Za vítěznou Němkou Jacqueline Pfeifferovou zaostala o 1,14 sekundy. Spokojená byla napůl. „Měla jsem těžký týden, řešila jsem hodně věcí okolo. V tréninku jsem jela líp, v závodě škoda malinkých chyb. Starty dobré, ale pak to bylo nějaké pomalé, neumím si to vysvětlit. Celkově dobré, ale šlo to i líp,“ shrnula své vystoupení v Krušných horách.
Její trenér bral sedmé místo pozitivně. „Druhou jízdu měla Anička zase lepší než první, startovní číslo nebylo moc šikovné,“ uvedl Josef Andrle. „Po osmnáctém místě ve Svatém Mořici, což je trať netrať, kterou nemusím, to je povzbuzení. Jsem možná radši, že to teď nedopadlo na medaili, před olympiádou by byl daleko větší tlak ze všech stran.“
Při neúčasti dosud třetí Rakušanky Janine Flockové se Fernstädtová posunula na čtvrté místo v celkovém pohárovém hodnocení, které ovládla Belgičanka Kim Meylemansová. Česká olympijská naděje o jednu příčku vylepšila své maximum z ročníku 2020/21. V letošní sezoně se dvakrát postavila na stupně vítězů, druhá skončila v lotyšské Siguldě, třetí v německém Winterbergu.
„Mám dvě medaile, čtvrté místo, dvě sedmá, jedno desáté. Jen Svatý Mořic uskočil. Tento rok se mi jelo dobře, starty jsem zlepšila, za což jsem ráda, ještě na nich budeme trošku pracovat,“ svěřila se úřadující bronzová medailistka z mistrovství světa.
Před svou třetí olympiádou se bývalá německá reprezentantka zastaví doma v Šumperku, pak bude pilovat starty na trenažéru v rodném Königssee. Z Altenbergu si pro hry pod pěti kruhy odnesla ponaučení: „Čím jsem klidnější, tím líp mi to jede. V první jízdě jsem se cítila víc nervózní, ve druhé jsem byla klidnější a taky jsem ji měla lepší. Takže pro olympiádu je jasné, že se potřebuju dostat do klidu.“