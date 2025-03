Český zázrak v Lake Placid. Cesta Fernstädtové ke světové medaili

Možná jste zaznamenali, že kolem skeletonu na zimních olympijských hrách, které v Itálii začnou v únoru příštího roku, je celkem živo.

Nejprve se řešilo, že soutěž proběhne na už fungující a vyzkoušené dráze v jiné zemi, poté se organizátoři rozhodli vybudovat nové koryto v Cortině a nedávno oznámili, že stavbu prý narušila sabotáž.

Pořád tak není jasné, jestli se trať stihne dokončit včas. Ale ať se klání uskuteční kdekoli, po víkendu je jasné, že k němu bude upřena pozornost tuzemských fanoušků.

Fernstädtová se totiž na mistrovství světa v Lake Placid blýskla bronzem, v tomto adrenalinovém sportu vybojovala pro Česko vůbec první medaili v historii. A rázem se tak zařadila do okruhu českých adeptů na olympijský úspěch 2026.

Skeletonistka Anna Fernstädtová slaví bronz z mistrovství světa v Lake Placid.

„Je to velká motivace,“ přiznává sama osmadvacetiletá závodnice. „Vím, že to jde, a když ještě trochu zapracuju na startu…“

„V této sezoně bereme každý závod jako přípravu právě na olympiádu,“ dodává její trenér Josef Andrle. „Anička si dokázala, že dvoudenní soutěž může zvládnout.“

V Lake Placid zápolila ve čtvrtek a v pátek. Po prvním dni byla dokonce druhá, než o jednu příčku klesla. Přesto slavila životní úspěch.

Někdejší trojnásobná juniorská mistryně světa konečně prorazila i na seniorské vrcholné akci.

Pět a půl roku poté, co ve Světovém poháru začala místo Německa reprezentovat Česko. Tři roky potom, co jí diagnostikovali cukrovku prvního stupně, která jí úplně převrátila život.

Na lyže i brusle byla moc stará

Fernstädtová se narodila v Praze, ale už v roce se přestěhovala do Německa, odkud má tatínka. Maminka je Češka, proto si taky s talentovanou a milou sportovkyní bez potíží popovídáte v češtině.

Její první sportovní krůčky vedly ke gymnastice, ale když se rodina přestěhovala do městečka Berchtesgaden, které leží v podhůří Alp, vrhla se na zimní odvětví.

„Na lyže nebo rychlobruslení jsem byla moc stará,“ vyprávěla před časem. „Pak jsme zjistili, že máme kousek od domu dráhu, ale na saně jsem prý byla taky stará a na boby zase moc mladá. Tak mi řekli, že mám zkusit skeleton.“

Když vidíte, jak profesionálky sviští ledovým korytem rychlostí kolem 130 kilometrů v hodině a hlavou napřed, napadne vás, že nejde o zábavu pro ustrašence.

I Fernstädtová se zprvu bála: „Hrozný to bylo. Strašný,“ vzpomínala na svou první jízdu. „Pak se mě zeptali, jestli si chci dát ještě jednu. Ne! Už jsem nechtěla.“

Přesto se v tomto dynamickém sportu zlepšovala.

V roce 2018 se coby německá reprezentantka stala juniorskou mistryní světa a na olympijských hrách v Pchjongčchangu skončila osmá.

Jenže zároveň ji při sportování opouštěla radost.

„Už se mi nechtělo jezdit za Německo. Nebavilo mě to. Dostávala jsem nabídky odjinud.“

A logicky si vybrala zemi druhého ze svých rodičů – Česko.

Od podzimu 2019 už pod „novou“ vlajkou závodila ve Světovém poháru. Časem se usadila v Šumperku, kde žije a trénuje doteď.

Úsilí směřovala k hrám v Pekingu v roce 2022, jenže jen pár dní předtím, než se do Číny vydala, přišla velká rána. Zjistila, že má cukrovku prvního stupně.

„Pro nás všechny to byl velký šok. Řešili jsme, jestli vůbec na olympiádu pojede, vyřizovali jsme různé dopingové výjimky kvůli lékům, ale i přesto skončila sedmá. To je vzhledem k okolnostem úžasné,“ popisuje pro iDNES.cz Radim Trusina z agentury The Playbook House, která Fernstädtovou zastupuje.

„Tento příklad ukazuje, jak je Anička silná a cílevědomá. Kromě toho, že je v osobním kontaktu hodně přátelská a veselá, je taky hodně tvrdohlavá, když se do něčeho pustí. Tady se to projevilo v pozitivním smyslu.“

I když na hrách vybojovala cenné umístění, začalo pro ni přetěžké období. Postupně a drsně poznávala, jak silně ji nemoc ve vrcholovém sportu omezuje.

„Poslední dvě sezony byly hrozné,“ uznala už se světovým bronzem na krku.

Když na podzim vyjmenovávala, co všechno si musí hlídat, byl to pořádně dlouhý seznam.

„Mám přesně spočítané hodnoty a dávky každého jídla a konzultuju je s paní doktorkou.“

Anna Fernstädtová se raduje z medaile na MS ve skeletonu.

„Hotelové jídlo a restaurace? To vůbec! Všechno si dělám sama, chodím nakupovat, vařím. Musím.“

„Staráte se, abyste přežili, a máte jiné priority.“

Zároveň se ale těžké životní situaci nepoddala. „Automaticky se stala jakousi ambasadorkou toho, že i s cukrovkou se dá dělat sport na vrcholové úrovni,“ vyzdvihuje Trusina. „Jezdí navštěvovat tábory pro děti s cukrovkou, snaží se jít příkladem a být vzorem, na tohle téma neodmítne žádný rozhovor.“

Už brzy si Fernstädtová k cílům přidá přípravu na olympijské hry.

Coby bronzová žena z mistrovství světa tam přijede jako jedna z kandidátek na medaili.