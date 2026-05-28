Sestry Pavelkovy čelily čtyřem mečbolům, načež se v Ostravě odrazily k výhře

„Pořád nechápu, jak to Kačka zvládla otočit,“ chválila Anna svou sestru, která v závěru druhé sady zatlačila soupeřky podáním.
„Ještě teď mám husinu, bylo to neskutečné,“ usmála se Kateřina Pavelková.
Obě děkovaly fanouškům.
„Celou dobu jsme z tribun cítily energii, diváci nás hnali, i když jsme prohrávaly. A jak jsme se dostaly do tiebreaku, tak se fandové ještě více zvedly. Ta energie byla neuvěřitelná,“ uvedla Anna.
A k tomu fantastické podání Kateřiny...
„Byla jsem trošku překvapená, jak mi šlo, ale vrátily jsme jim ta esa z prvního setu,“ usmála se Kateřina. „Říkala jsem si, že není co ztratit, buď soupeřky k nám zasmečují balon hlava nehlava, nebo zkusíme risknout servis. A jak říká náš trenér – na konci setu podávejte vždycky do středu hřiště.“
Nebyla nervózní?
„Měla jsem hrozné nervy,“ přiznala. „Bylo by ale hodně špatné, kdybych servis zkazila, ale to si nesmíte říkat. Tak jsem si řekla: Kačko, pošli balon znovu na střed. Soustředila jsem se jenom na to. Ale už jsem v životě podávala tolikrát, že jeden míč jsem tam ještě poslala.“
Sestrám, které jsou mistryně Evropy do 18 i do 22 let, pomohl také verdikt hlavního rozhodčího. Ten rozhodl, že útok Švýcarek ve druhém setu za stavu 19:20 skončil v autu.
„Z Kačky jsem cítila, že si myslí, že to byl aut, a otisk tak i vypadal. Věřím, že sudí rozhodl správně, že lajnu nahodil jen písek,“ podotkla Anna.
„Soupeřky to trošku rozhodilo. Přece jen, když si myslíte, že máte vyhráno, a pak musíte ještě jednou přijmout... Poslala jsem jim tam ne úplně rychlý servis, který se občas přijímá hůř než ty rychlé,“ uvedla Kateřina.
Tři české výhry z osmi možných
České týmy ze svých osmi čtvrtečních zápasů ve skupinách vyhrály tři. Kromě sester Pavelkových uspěli i Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, kteří zdolali světové čtyřky, Brazilce Evandra a Arthura Lanciho 2:0 (20, 18), a ve svém druhém duelu i David Schweiner a Tadeáš Trousil. Ti porazili Nizozemce Leona Luiniho a Matthewa Immerse 2:1 (20, -18, 6). Dopoledne ale podlehli Američanům Jamesi Shawovi a Milesi Partainovi 0:2 (-20, -16).
Matyáš Džavoronok a Jakub Šépka nestačili na světové jedničky, Švédy Jacoba Höltinga Nilssona a Elmera Anderssona 0:2 (-9, -17).
Jaké pro ně bylo čelit tak silnému protivníkovi?
„Není to zrovna jednoduché. A ještě na centru v takové atmosféře. Kluci dokázali, že jsou světové jedničky,“ odpověděl Šépka. „Je až neskutečné, jak Hölting Nilsson blokuje, a k tomu podává z velké výšky. Jsou to jiné parametry, než na které jsme zvyklí, takže jsme se hodně hledali. Hlavně v obraně.“
Džavoronok dodal, že v dalších utkáních musejí být odvážnější. „A nesmíme se stresovat, dostávat se sami zbytečně pod tlak,“ uvedl.
V ženské části turnaje Valerie Dvorníková a Veronika Kleiblová podlehly Nizozemkám Katje Stamové a Raise Schoonové 0:2 (-14, -16), Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová Američankám Kelly Chengové a Megan Kraftové 0:2 (-19, -15) a Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou Švýcarkám Nině Brunnerové a Tanje Hüberliové 1:2 (-17, 18, -14).
