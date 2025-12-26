Duplantis nejlepším sportovcem Evropy. Anketu ovládl před Alcarazem a Pogačarem

Dvojnásobný olympijský vítěz Duplantis v této sezoně získal světové tituly v hale i venku a čtyřikrát překonal vlastní světový rekord. Na MS v Tokiu posunul maximum na aktuálních 630 centimetrů. V anketě o nejlepšího sportovce starého kontinentu se stal nástupcem francouzského plavce Léona Marchanda, který letos skončil jedenáctý. Atlet získal ocenění po 20 letech, v roce 2005 se o prvenství podělila se švýcarským tenistou Rogerem Federerem ruská tyčkařka Jelena Isinbajevová.
O výsledcích rozhodly hlasy zástupců 23 evropských tiskových agentur včetně České tiskové kanceláře. Duplantis se ocitl na každém hlasovacím lístku, z toho byl devětkrát na prvním a čtyřikrát na druhém místě. Získal 184 hlasů, o 41 více než vítěz letošních grandslamových turnajů Roland Garros a US Open Alcaraz. Pogačar, jenž v tomto roce počtvrté vyhrál Tour de France, měl o dalších devět bodů méně. Nikdo další se nedostal přes hranici 80 bodů.
Jako nejlepší žena figuruje na celkovém čtvrtém místě nizozemská atletka Femke Bolová, osmá pozice patří světové tenisové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska. Tenis má v Top Ten trojnásobné zastoupení ještě díky Janniku Sinnerovi (7.), sestavu doplňují francouzský fotbalista Ousmane Dembélé (5.), britský šampion formule 1 Lando Norris a lyžařské hvězdy Marco Odermatt ze Švýcarska (9.) a Johannes Hösflot Klaebo z Norska (10.).
Duplantis je mezi trojicí nejlepších evropských sportovců počtvrté za sebou a popáté celkově. V roce 2022 ho předčila jen polská tenistka Iga Šwiateková, v letech 2020, 2023 a 2024 skončil třetí. Ocenění získal jako druhý Švéd po tenistovi Stefanu Edbergovi, který hlasování vyhrál v roce 1990.
Jedinou českou vítězkou ankety vyhlašované od roku 1958 byla v roce 1983 běžkyně Jarmila Kratochvílová.
Anketa o nejlepšího sportovce Evropy
pořádaná polskou tiskovou agenturou PAP:
1. Duplantis (Švéd./atletika) 184 b., 2. Alcaraz (Šp./tenis) 143, 3. Pogačar (Slovin./cyklistika) 134, 4. Bolová (Niz./atletika) 76, 5. Dembélé (Fr./fotbal) 70, 6. Norris (Brit./formule 1) 68, 7. Sinner (It./tenis) 57, 8. Sabalenková (Běl./tenis) 56, 9. Odermatt (Švýc./sjezdové lyžování) 45, 10. Klaebo (Nor./běžecké lyžování) 29.