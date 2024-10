Nejlepší sportovkyní Victorie je tenistka Siniaková, družstvem kordisté

Tenis na OH 2024 v Paříži, smíšená čtyřhra Tomáš Macháč, Kateřina Siniaková a zlaté medaile. | foto: Michal Růžička , MAFRA

Siniaková výhrou napodobila svého pařížského parťáka Tomáše Macháče, který nedávno získal ocenění pro nejlepšího sportovce Olympu.

Vedle triumfu v mixu na olympijských hrách v Paříži získala Siniaková ještě dva grandslamové tituly v ženské čtyřhře, vyhrála Roland Garros a Wimbledon. Znovu je deblovou světovou jedničkou a ve dvouhře se koncem června vyšplhala na životní 27. místo. Ceremoniálu se nemohla zúčastnit, protože hraje na turnaji v čínském Kuang-čou. „I tak bych chtěla všem moc poděkovat za ocenění, nesmírně si ho vážím,“ vzkázala na dálku.

Na druhé místo odborná porota zařadila plavkyni Seemanovu, která na olympijských hrách skončila šestá v závodě na 200 metrů volný způsob a v Bělehradě získala dva evropské tituly. Třetí příčku obsadila v anketě kanoistka Satková, které k tomu pomohlo stříbro na ME a sedmá příčka na OH.

V hodnocení kolektivních sportů zvítězili kordisté Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr, kteří přivezli z olympijských her v Paříži bronzovou medaili. Trenérem roku byl vyhlášen jejich kouč Oldřich Kubišta.

Bronzový tým českých kordistů na pódiu v Mostě.

Talentem roku je devatenáctiletá atletka Lurdes Gloria Manuel. Získala juniorský světový titul v běhu na 400 metrů a prosadila se v této disciplíně i mezi dospělými. Na mistrovství Evropy doběhla čtvrtá, na olympijských hrách postoupila do semifinále. „Chtěla bych všem moc poděkovat za podporu. Byl to pro mě docela náročný rok a bez blízkých a bez těch, kdo mě podporovali, bych to asi nezvládla,“ svěřila se.

Mezi parasportovci neměl konkurenci nevidomý plavec David Kratochvíl, který na hrách v Paříži získal zlato, stříbro i bronz. Ocenění může oslavit společně se středečními 17. narozeninami.