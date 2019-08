Ange Guardian znovu vyhrál. Byl laxní, nechal jsem ho skákat, říká žokej

„Koník byl dneska v průběhu dostihu takový laxní, tak jsem ho nechal v klidu cválat a skákat. Na Havlově skoku jsme se dostali mezi koně, ale nechtěl mi moc akceptovat to tempo. Tak jsem si ještě počkal, pak mi za to chytnul a mašíroval až domů,“ popisoval průběh dostihu Matuský.

Vést jej začali Bridgeur s Jaroslavem Myškou, ve finiši už ale na Ange Guardiana a dalšího favorita No Time To Lose nestačili.

I přesto, že Matuský se svým hnědákem byli ještě při nabíhání na trávu na poslední místě. Podobný závěr předvedl i zmíněný No Time To Lose, ten však skončil druhý. Oba koně patří do stáje Josefa Váni staršího, ten tak byl po kvalifikaci logicky spokojený.

„Že tam máme nejlepší koně, to jsme věděli. Museli jsme však vyhrát proti těm, kteří byli v loňské Velké pardubické dobří. Jsem rád, že to tak dopadlo, ale hlavně bych si přál, aby všichni teď byli zdraví a mohli jsme se v klidu připravovat na Velkou pardubickou,“ prohlásil Váňa.

Jasno už má u Ange Guardiana, kterému hodlá najít stálejšího žokeje. „Byl bych rád, aby ho jezdil Jiří Kousek. A u No Time To Lose a Honzy Kratochvíla není ke změnám důvod,“ řekl Váňa.

Ten poslal své koně i do dalších sobotních dostihů. V Ceně Peruána se předvedli Zarif a Theophilos, jenž s žokejem Janem Odložilem s přehledem vyhrál. V dalším sledovaném dostihu, pojmenovaném po nedávno zemřelé Registaně, zvítězil opět Lukáš Matuský v sedle klisny Poinsettie.

Kuriozitu si připravil předposlední dostih dne - cross IV. kategorie: odstartovalo do něj pět koní, ale od Zahrádek už pokračoval pouze jeden. „Pořád jsem cítil koně za sebou, říkal jsem si, je to dobrý, nejedu sám‘. A najednou bylo ticho,“ popisoval žokej Pavel Složil, jenž nakonec s Del Reyem vyhrál.