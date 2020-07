Ange Guardian pátou vyhranou kvalifikací vyrovnal Trezorův rekord

„Koník byl super nachystaný. Mně po pětiměsíční pauze trochu chyběla kondice, ale on je zkušený a dohnal to za mě. S ním je perfektní svezeníčko. Je to hodný koník, dělá, co od něj chceme,“ řekl Kousek České televizi.

Dvanáctiletého Ange Guardiana pochválil za to, že ustál tlak od tréninkového kolegy Sottoventa s Janem Kratochvílem. „Zatápěl nám ke konci hodně, v posledních padesáti metrech jsem myslel, že budeme poraženi,“ přiznal Kousek.

Ve Velké pardubické je nejlepším výsledkem dnešního vítěze druhé místo, dvakrát byl pátý a jednou šestý. Sottovento nakonec prohrál o půl délky. Třetímu Lombarghinimu již chybělo sedmnáct délek.

Kvalifikační podmínky dnes na pardubickém závodišti splnilo osm koní z devíti na startu, nedokončil jen Borderland. Celkově má právo účasti v letošním 130. ročníku již 20 koní. Třetí kvalifikace se poběží 8. srpna, čtvrtá o tři týdny později. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou by se měla konat 11. října.