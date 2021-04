Pozitivní dopingový nález? Drahotová vinu odmítá. Jsem v šoku, říká

Je to už téměř tři roky stará záležitost, ale české atletiky se dotýká až nyní. Antidopingový výbor ČR informoval dvojnásobnou medailistku z mistrovství Evropy chodkyni Anežku Drahotovou, že měla v létě 2018 pozitivní dopingový nález. O jakou látku jde? To zatím není jasné. Drahotová každopádně vinu odmítá a do vyřešení případu nebude závodit.