Volejbalistky Budějovic zbrojí na extraligu. Věřím, že překvapíme, říká Prokešová

Svou roli sehrála možná i náhoda. Protože 183 centimetrů vysoká volejbalistka zakotvila se svým manželem Radkem Prokešem, který je útočníkem hokejového Tábora, právě v krajském městě v jižních Čechách.
„Díky tomu, že Andrea žije v Českých Budějovicích, se tohle spojení přirozeně nabízelo. Jsme nadšení, že se nám podařilo získat pro náš první extraligový ročník hráčku takového jména. Je to pro nás opravdu velká posila,“ uvedl generální manažer Jihostroje Robert Mifka.
„Andrea je zároveň maminkou, takže bude mít trochu specifický režim a samozřejmě se jí budeme snažit maximálně vyjít vstříc, aby dokázala skloubit volejbal s rodinou,“ doplňuje manažer. Podle něj bude Prokešová také díky svým zkušenostem výraznou osobností celé extraligy.
Andrea Prokešová
„Nabídku do Budějovic jsem upřímně zvažovala poměrně dlouho. Ale postupem času to celé nějak samo vykrystalizovalo. Manžel podepsal smlouvu v Táboře, hraje tam a my jsme se tím pádem vrátili domů na jih, takže nakonec nebylo už moc o čem přemýšlet,“ předesílá nová smečařka budějovického Jihostroje.
Do vrcholového volejbalu se Prokešová vrací po více než třech letech. „Ale už minulý rok jsem tak trochu začala pinkat za Valašské Meziříčí, takže si myslím, že návrat půjde rychleji, než kdyby to byla opravdu pauza bez hraní,“ pokračuje.
„Sama nevím, co to se mnou udělá po fyzické i mentální stránce. Ale věřím, že se moje hraní, manželův hokej a starost o dítě dohromady zvládnout dá. Spoustu žen se po mateřské vrací i k vrcholovému sportu.“
Smečařka, kterou v roce 2013 vyhlásili nejlepší volejbalistkou ženské extraligy, bude hrát domácí nejvyšší soutěž po sedmi letech. Za tu dobu se ženská nejvyšší volejbalová soutěž vyrovnala. Doby, kdy jí téměř výhradně dominoval Prostějov, jsou pryč.
„Zlepšila jsem si osobák ve výšlapu na Kleť“
„Osobně nemám nějaké cíle, bude důležité se koukat zápas od zápasu. Extraliga se dost zvedla, srovnala, tak uvidíme. Samozřejmě, že je nováček vždycky v lize braný za velkou neznámou a možná to je na jednu stranu dobře. Myslím si, že můžeme jen překvapit. A také v to věřím,“ doufá útočná síla ženského Jihostroje.
„Příprava už nám začala a jedeme naplno. Musím říci, že jsem zatím mile překvapená, jak se tady maká. Opravdu. Už za sebou máme i výšlap na Kleť, kde jsem si vylepšila osobák,“ směje se volejbalistka.
S jejími zkušenostmi ale může přijít na její pozici i tlak. Od trenérů či fanoušků. I na ten je Prokešová z let strávených v nejlepších týmech Evropy zvyklá.
„První zápas sezony odehrajeme doma 3. října s Ostravou. Bude to hned před domácím publikem, a to někdy může být nervóznější než například venku. Ale už se na to těším moc. Je mi také jasné, že tlak a nervozita přijde, stejně tak přijdou i horší momenty a zápasy. S tím musí člověk počítat, to ke sportu patří,“ říká Prokešová.
„Tlak si na sebe nepřipouštím, protože tlaky z vrcholového sportu nejsou zase tak zásadní, třeba oproti těm, které zažíváme každý v běžném životě,“ zamýšlí se volejbalistka.
Budějovice přivedly i posilu z Japonska
Vedle Prokešové oblékne českobudějovický dres další velice zkušená hráčka: 34letá blokařka Valeriya Kovářová. Také její muž je shodou okolností hokejista – brankář Jakub Kovář.
Hráčka ruské národnosti má bohaté zkušenosti z nejvyšší úrovně volejbalu: získala pět medailí v ruské Superlize a dvakrát si zahrála finále evropského poháru či Ligu mistryň. K profesionálnímu volejbalu se bývalá členka národního týmu vrací po pěti letech.
„Leru jsme měli v hledáčku hned od začátku. Když vám nedaleko Českých Budějovic žije hráčka s takovou kariérou a zkušenostmi, je logické se o ni zajímat. Měla od vrcholového volejbalu delší pauzu, ale věříme, že její kvalita a zkušenosti mohou být pro náš tým hodně důležité. Pro první extraligovou sezonu žen je to pro nás velmi zajímavá posila,“ nastínil generální manažer Jihostroje Mifka.
Ženský tým Budějovic posílí na první sezonu mezi elitou dokonce i volejbalistka až z Japonska. Na post libera přichází 23letá rodačka z Ósaky Kanon Miyaki.
V roce 2021 odcestovala Miyaki do USA. Za čtyři roky prošla třemi univerzitami ve státech Utah, Tennessee a Indiana. Za East Tennessee State University si zahrála v NCAA Division I, což je nejvyšší úroveň amerického univerzitního sportu. Angažmá v Budějovicích bude jejím vůbec prvním střetnutím s evropským volejbalem.
Japonská hráčka se bude na postu libera doplňovat z českobudějovickou odchovankyní Kristýnou Hochovou, dcerou maséra Jihostroje Filipa Hocha a sestrou hokejisty Motoru Štěpána Hocha.